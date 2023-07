Karthik Aaryan | అప్పుడే కొత్త సినిమాను ప్రకటించిన కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌.. ఆసక్తికరంగా టైటిల్‌ పోస్టర్‌

July 4, 2023 / 04:31 PM IST

Karthik Aaryan Next Movie | కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌.. బాలీవుడ్‌లో ఈ మధ్య ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరిది. పుష్కర కాలం కిందట ‘ప్యార్‌ కా పంచుమా’ అనే సినిమాతో హిందీనాట తెరంగ్రేటం చేసి, తొలి సినిమాతోనే బంపర్‌ హిట్ అందుకున్నాడు. అయితే ఆ తర్వాత హిట్ అనే మాట వినడానికి ఆయనకు ఆరేళ్లు పట్టింది. ఆరేళ్లలో ఐదు డిజాస్టర్‌ సినిమాలు చేశాడు. మళ్లీ 2017లో ‘సోను కే టిట్లు కీ స్వీటీ’ అనే రోమ్‌ కామ్‌తో కంబ్యాక్‌ చేశాడు. కంబ్యాక్‌ అంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ కంబ్యాక్‌ కాదు. కొడితే ఏకంగా నూటాయాభై కోట్ల వసూళ్లు కొల్లగొట్టి బాలీవుడ్ నాట సంచలనం సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత ‘లుకా చుప్పి’, ‘పతి ఔర్ పత్నీ వో’ వంటి సినిమాలతో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ వంద కోట్ల బొమ్మలతో ఏకంగా స్టార్‌ హీరో రేంజ్‌కు వెళ్లాడు.

కరోనాతో కష్ట కాలంలో పడిపోయిన బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి భూల్‌ భూలయ్య-2తో ఊపిరి పోశాడు. ఇక ఇటీవలే రిలీజైన సత్య ప్రేమ్‌ కీ కథ కూడా కోట్లు కొల్లగొడుతుంది. ఇలా ప్రతీ సినిమాకు కార్తిక్‌ తన మార్కెట్‌ను పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. తాజాగా ఈయన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. కార్తిక్‌ తన నెక్ట్స్‌ సినిమాను కూడా సత్య ప్రేమ్‌ కీ కథ నిర్మించిన నదియా వాలాతోనే చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఏక్‌ థా టైగర్‌, భజరంగీ భాయ్‌జాన్‌ వంటి బంపర్‌ హిట్లను తెరకెక్కించిన కబీర్‌ ఖాన్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకుడు.

స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ను స్టార్ట్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ఈద్‌ పండగ సందర్భంగా జూన్‌ 14న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

KARTIK AARYAN – KABIR KHAN – SAJID NADIADWALA TEAM UP FOR ‘CHANDU CHAMPION’… Based on the real-life story of a sportsman and his spirit of never giving up.… #KartikAaryan stars in #ChanduChampion, a #SajidNadiadwala and #KabirKhan presentation… 14 June 2024 #Eid2024 release…… pic.twitter.com/1UleNkKDGi

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 4, 2023