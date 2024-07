Raja Saab | ఆ వార్తలు ఫేక్‌.. పుకార్లపై ప్రభాస్‌ రాజాసాబ్‌ మేకర్స్‌ క్లారిటీ

July 5, 2024 / 12:03 PM IST

Raja Saab | గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) నటిస్తోన్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి రాజాసాబ్‌ (Raja Saab). మారుతి (Maruthi) డైరెక్షన్‌లో టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న రాజాసాబ్‌ హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తోంది. ఈ మూవీలో మలయాళ భామ మాళవికా మోహనన్‌ (Malavika Mohanan), ఇస్మార్ట్‌ బ్యూటీ నిధి అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా కోసం ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలపై మేకర్స్‌ స్పందించారు.

ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు. రాజాసాబ్‌ ఆడిషన్స్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తలు అవాస్తవం..పక్కా ఫేక్‌. ఇలాంటి చర్యలను దయచేసి ప్రోత్సహించకండి. ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే మేమే అధికారికంగా మీతో పంచుకుంటాం.. అంటూ ప్రకటన జారీ చేశారు.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన రాజాసాబ్‌ టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. సంజయ్‌ దత్‌ ఇందులో ప్రభాస్‌ తాతగా కనిపించబోతున్నాడని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి మాత్రం ఎలాంటి అప్‌డేట్ రాలేదు. ఈ చిత్రంలో రిద్ది కుమార్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ మూవీని టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

రాజాసాబ్‌ చిత్రాన్ని 2025 సంక్రాంతి సీజన్‌లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ప్రభాస్‌కు మరోవైపు సలార్ 2తోపాటు స్పిరిట్ సినిమాలు కూడా లైన్‌లో ఉన్నాయని తెలిసిందే.

Fake News Alert!

Team #TheRajaSaab puts an end to all the rumors circulating about the auditions. #Prabhas @DirectorMaruthi @peoplemediafcy pic.twitter.com/9KVa2ymcGA

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 5, 2024