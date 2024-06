June 5, 2024 / 04:55 PM IST

Prabhas | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) ప్రస్తుతం ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ స్టార్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్‌ మూవీ కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD)తోపాటు మారుతి డైరెక్షన్‌లో రాజాసాబ్, ప్రశాంత్‌నీల్‌ ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌ 2 సినిమాలు చేస్తున్నాడు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ పాన్ ఇండియా స్టార్ ఫోకస్‌ అంతా కల్కి 2898 ఏడీపైనే ఉంది.

కాగా యూరప్‌ ట్రిప్‌ వేసిన ప్రభాస్‌ ఇవాళ హైదరాబాద్‌కు తిరిగొచ్చేశాడు. ఎయిర్‌పోర్టులో నుంచి వస్తున్న విజువల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. జూన్‌ 10న ట్రైలర్‌ విడుదల చేయనుండగా.. ప్రభాస్‌ రాకతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి. మేకర్స్‌ మాత్రం కల్కి 2898 ఏడీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ వివరాలేమి వెల్లడించలేదు.

ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ భైరవ పాత్రలో కనిపించనుండగా.. అతడి దోస్త్‌ బుజ్జి గా స్పెషల్ కారు కనిపించబోతుంది. ఈ మూవీ జూన్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ఈ మూవీలో ప్రభాస్‌ స్నేహితుడు ఐదో సూపర్ హీరో బుజ్జిని పరిచయం చేశారని తెలిసిందే. బుజ్జి, భైరవ యానిమేటెడ్ సిరీస్‌ను కూడా లాంఛ్ చేశారు. పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియోలో తెలుగుతోపాటు పలు భాషల్లో యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ సందడి చేస్తోంది.

కల్కి 2898 ఏడీలో బాలీవుడ్ భామలు దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. లెజెండరీ యాక్టర్లు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, పశుపతి ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్‌ రాబడుతోంది.

బుజ్జి, భైరవ యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌..

బుజ్జి ప్రత్యేకతలివే..

బుజ్జి, భైరవ క్రేజీ కాంబో విజువల్స్‌..

