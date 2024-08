August 17, 2024 / 02:14 PM IST

Prabhas Fauji | ‘స‌లార్’, ‘క‌ల్కి’ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాల‌తో జోష్ మీదున్న ప్ర‌భాస్ తాజాగా మ‌రో సినిమాను ప్రారంభించాడు. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్, పడి పడి లేచే మనసు, సీతారామం, అందాల రాక్షసి చిత్రాల ఫేమ్ హను రాఘవపూడి కాంబోలో ఓ సినిమా రాబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే.

‘ఫౌజీ’ అనే వ‌ర్కింగ్ టైటిల్‌తో రాబోతున్న ఈ సినిమా నేడు పూజా కార్యక్రమాలతో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ విష‌యాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. ఈ వేడుక‌కు ప్ర‌భాస్‌తో పాటు హ‌ను రాఘ‌వ‌పూడి వ‌చ్చి సంద‌డి చేశారు. కాగా.. ఈరోజు సాయంత్రం ఈ మూవీకి సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఇమాన్ ఎస్మాయిల్ న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

ప్రతిష్టాత్మక మైత్రీమూవీమేకర్స్‌ నిర్మించనున్న ఈ సినిమాకు ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్‌ అనుకుంటునట్టు తెలుస్తున్నది. ఫౌజీ అంటే సైనికుడు అని అర్థం. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌ సైనికుడిగా కనిపించనున్నారట. అందుకే ఈ టైటిల్‌ బావుంటుందని బృందం భావిస్తున్నది. స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం జరిగే కథతో రానుండ‌గా బ్రిటీష్‌వారి సైనికుడిగా ఇందులో ప్రభాస్‌ కనిపించనున్నారట. విశాల్‌ చంద్రశేఖర్‌ ఈ సినిమాకు బాణీలు సమకూరుస్తున్నారు.

The big mannn Rebel Starrrr is here for #PrabhasHanu Pooja Ceremony ❤️😍@hanurpudi@MythriOfficial

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 17, 2024