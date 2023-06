Actress Kasthuri | ప్రభాస్‌ రాముడిలా కాదు.. కర్ణుడిలా కనిపిస్తున్నాడన్న కస్తూరి.. మండిపడుతున్న ఫ్యాన్స్‌

June 9, 2023 / 05:35 PM IST

Actress Kasthuri | కొందరు నటీనటులు సినిమాల కంటే కూడా వివాదాలతోనే ఎక్కువగా ఫేమస్ అవుతుంటారు. అలాంటి నటుల్లో హీరోయిన్ కస్తూరి (Actress Kasthuri ) ముందు వరుసలో ఉంటారు. తెలుగులో నాగార్జున హీరోగా వచ్చిన అన్నమయ్య సినిమాలో రమ్యకృష్ణతో పాటు మరో హీరోయిన్‌గా కస్తూరి నటించిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో పాటు కొన్ని తెలుగు సినిమాలు కూడా చేసింది. అయితే ఎక్కువగా తమిళ సినిమాలతో గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం మా టీవీలో వస్తున్న గృహలక్ష్మి సీరియల్‌లో లీడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తోంది. కానీ ఈమె ఎప్పుడూ సినిమాల కంటే వివాదాలతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. మరోసారి ఈమె విషయంలో ఇదే జరిగింది.

ఇటీవల సరోగసి పద్ధతిపై కస్తూరి చేసిన కామెంట్స్‌ పెద్ద దుమారమే రేపాయి. తాజాగా ప్రభాస్‌పై ఆమె చేసిన కామెంట్‌ ఇప్పుడు నెటిజన్ల ఆగ్రహానికి కారణమైంది. ప్రభాస్‌ ప్రస్తుతం ‘ఆదిపురుష్‌’ (Adipurush) చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ రాముడిగా (Lord Ram) కనిపించనున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన లుక్‌ని కూడా ఇప్పటికే చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. అయితే ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ లుక్‌పై కస్తూరి కామెంట్స్‌ చేసింది.

ఆదిపురుష్‌లో ప్రభాస్‌ లుక్‌ చూస్తుంటే ఆయన రాముడిలా లేరని.. కర్ణుడి (Karna)లా ఉన్నారంటూ వ్యాఖ్యానించింది. రాముడిని, లక్ష్మణుడిని మీసాలతో చూపించడం ఏమిటి..? అని ప్రశ్నించింది. తెలుగు సినిమాల్లో ఎంతో మంది నటులు రాముడి పాత్రల్లో తెరపై ఎంతో అందంగా కనిపించారని.. కానీ, ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ మాత్రం కర్ణుడిలా కనిపిస్తున్నాడంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభాస్‌ రాముడి లుక్‌కు సంబంధించిన ఫొటోను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరలవుతోంది. ఇది చూసిన ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ కస్తూరిపై మండిపడుతున్నారు.

పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌ ( Prabhas) నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆదిపురుష్‌’ (Adipurush). రామాయణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ (Om Raut) దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ రాముడిగా.. కృతిసనన్ (Kriti Sanon) సీతగా కనిపించనుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ లంకాధిపతి రావణాసురుడుగా కనిపించనున్నాడు. టీ సిరీస్, రెట్రో ఫైల్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాను తెలుగులో పీపుల్ మీడియా సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంది. జూన్‌ 16వ తేదీన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Is there ANY tradition where Lord Ramji and Laxman are portrayed with moustache and facial hair? Why this disturbing departure ? Especially in prabhas's telugu home, Sri Rama has been played to perfection by legends.

I feel Prabhas looks like Karna not Rama. #Adipurush pic.twitter.com/glkQZ7nHj9

— Kasturi (@KasthuriShankar) June 7, 2023