Poonam Pandey | పూనమ్‌ పాండే బతికే ఉందా..? అంతా పబ్లిసిటీ స్టంటేనా..?

February 3, 2024 / 11:15 AM IST

Poonam Pandey | బాలీవుడ్‌ నటి, మోడల్‌ పూనమ్‌ పాండే (Poonam Pandey) మృతి చెందినట్లు శుక్రవారం వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కొంతకాలంగా సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ (Cervical Cancer)తో బాధపడుతున్న ఆమె శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆమె మేనేజర్‌ మీడియాకు వెల్లడించారు. అయితే, నటి మరణ వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదని సమాచారం. పూనమ్‌ పాండే బతికే ఉందంటూ (Poonam Pandey is alive) ప్రచారం జరుగుతోంది. పూనమ్‌ తన మరణంతో కొత్త పబ్లిసిటీ స్టంట్ (publicity stunt) చేస్తోందంటూ సోషల్‌ మీడియా మొత్తం కోడై కూస్తోంది.

We confirm that #PoonamPandey is alive. She is doing publicity stunt by her death news. #PoonamPandeyDeath @BollywoodKiNews pic.twitter.com/UQ0xSZlVzk

గత మూడు రోజుల నుంచి ఆమె ఎక్కడ ఉందో ఎవరికీ తెలీదంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆమె పీఆర్‌ టీమ్‌ తప్పుగా సమాచారం ఇచ్చిందంటూ చెప్పుకుంటున్నారు. పూనమ్‌ పాండే చనిపోతే ఆమె డెడ్‌బాడీ ఎక్కడ ఉంది..? అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఆమె మృతదేహం గురించిన సమాచారం కూడా తెలియట్లేదంటూ పేర్కొంటున్నారు. ఇదంతా పబ్లిసిటీ కోసమే ఇలా చేస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్‌ నెట్టింట హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు, పూనమ్‌ అభిమానులంతా తీవ్ర సందిగ్ధంలో పడిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్‌ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

It is so pathetic that even a big media can’t confirm #PoonamPandeyDeath.

Nobody knows, where was she from past three days, nobody knows where is the deadbody. Her PR team wrongly informed that she was in kanpur.

What is going on #PoonamPandey ?

pic.twitter.com/WAV1upjg58

— TEJAS 🚩 (@Tejas0009) February 3, 2024