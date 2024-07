July 24, 2024 / 04:40 PM IST

Poonam Kaur | టాలీవుడ్ న‌టి పూనమ్ కౌర్ తెలుగు దిన ప‌త్రిక ఆంధ్ర‌జ్యోతిపై నిప్పులు చెరిగింది. త‌న‌పై ఫేక్ వార్త రాసి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు క్షమాపణలు చెప్ప‌లేద‌ని వెల్ల‌డించింది. దిశ ఘ‌ట‌న స‌మయంలో పూనమ్ కౌర్ ట్విట్ చేసిన‌ట్లు ఒక వార్తను ఆంధ్ర‌జ్యోతి వెబ్‌సైట్ ప్రచురించింది.

ఇందులో దిశ‌కు న్యాయం చేసినందుకు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి పోలీసుల‌కు థ్యాంక్స్. ఇలాగే నాతోపాటు ప‌లువురు మ‌హిళ‌ల‌ను మోసం చేసిన కొంత‌మంది సినీ అలియాస్ రాజ‌కీయ నాయ‌కుల‌ను శిక్షిస్తారని భావిస్తున్నాను. ప్లీజ్ రెండు బెత్తం దెబ్బ‌లు అంటూ ఆంధ్ర‌జ్యోతి ప్రచురించింది.

అయితే ఈ పోస్ట్ చేసింది నేను కాద‌ని పూనమ్ కౌర్ వెల్ల‌డించింది. ఈ విషయాన్ని ప్ర‌స్తావిస్తూ.. నాపై మరో ఫేక్ న్యూస్, దీనిపై ఆంధ్ర‌జ్యోతి ఇప్పటి వరకు క్షమాపణలు చెప్ప‌డం కాదు కదా.. క‌నీసం క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు, ఒకరి అజెండాలను మరొకరి భుజం మీద రుద్దడం సరి కావచ్చు. వీళ్లు స్పందిస్తారని నేను అనుకోట్లేదు. కానీ నేను ప్రజలను నమ్మవద్దని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. అలాగే వాళ్లు నన్ను ఇప్పటివరకు వెంటాడుతున్నారు. అంటూ రాసుకోచ్చింది.

Another set of fake news on me , there is no apology or clarification given by the media house on this till now , may be it’s ok to rub one’s agendas through some else shoulder .

I have no hopes but I am reminding and requesting people not to believe but they haunt me till now. pic.twitter.com/fE22DZ9VHF

— पूनम कौर ❤️ poonam kaur (@poonamkaurlal) July 23, 2024