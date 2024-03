Political Drama Prathinidhi 2 Teaser Is Out Now

Prathinidhi 2 Teaser | జనం కోసం బతికితే చచ్చాక కూడా బతికే ఉంటాం.. ప్రతినిధి 2 టీజర్‌

Prathinidhi 2 Teaser | నారారోహిత్ (Rohith Nara) కాంపౌండ్ నుంచి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న చిత్రం ప్రతినిధి 2 (Prathinidhi 2). ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం టీజర్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌.

March 29, 2024 / 12:08 PM IST

Prathinidhi 2 Teaser | నారారోహిత్ (Rohith Nara) కాంపౌండ్ నుంచి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న చిత్రం ప్రతినిధి 2 (Prathinidhi 2). జర్నలిస్ట్‌ మూర్తి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ప్రతినిధి 2 కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం టీజర్‌ను లాంఛ్ చేశారు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి. ఈ సందర్భంగా చిత్రయూనిట్‌కు ఆల్‌ ది బెస్ట్ చెప్పాడు. టీజర్‌లో వచ్చే జనం కోసం బతికితే చచ్చాక కూడా జనంలో బతికే ఉంటామనే డైలాగ్స్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సమకాలీన రాజకీయాలపై ప్రశ్నలు సంధించే సమస్య పరిష్కారం దిశగా పక్కా పొలిటికల్‌ జోనర్‌లో రాబోతుందని

ఒక వ్యక్తి అన్ని అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా మరోసారి నిలబడితే.. అంటూ బ్యాక్ సైడ్‌ చేతులు పట్టుకున్న లుక్‌ను విడుదల చేయగా..నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పొలిటికల్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ప్రతినిధి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కమర్షియల్‌గా ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది. కానీ టీవీలో ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత నారా రోహిత్‌ రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా కావడం.. అది కూడా ఫైర్ బ్రాండ్ మూర్తి డైరెక్షన్‌లో వస్తుండటంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి.

