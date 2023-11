Pindam Movie | ‘పిండం’ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?

November 18, 2023 / 07:45 PM IST

Pindam Movie | ఒక‌రికి ఒక‌రు (Okariki Okaru) సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ప్రముఖ నటుడు శ్రీరామ్ (Sriram). ఇక అయ‌న చాలా రోజుల గ్యాప్ త‌రువాత న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పిండం’(Pindam). కుశీ రవి (Kushi Ravi) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. సాయికిరణ్ దైదా (Sai Kiran Daida) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక సాయికిరణ్‌కు ఇదే మొదటి మూవీ. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మోష‌న్ పోస్ట‌ర్, ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ రిలీజ్ డేట్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 15న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది. కళాహి మీడియా పతాకం (Kalahi Media Banner)పై యశ్వంత్‌ దగ్గుమాటి (Yashwanth Daggumaati) ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఇక సినిమాకు సంబంధించి పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీరామ్‌తో పాటు, ఈశ్వరీరావు, అవసరాల శ్రీనివాస్, రవివర్మ, మాణిక్ రెడ్డి, బేబీ చైత్ర, బేబీ ఈషా, విజయలక్ష్మి, శ్రీలత త‌దిత‌రులు ఈ సినిమాలో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

DECEMBER 15th 2023

