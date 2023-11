Varun Tej-Lavanya Tripathi | ఇటలీలో VarunLav పెళ్లి సందడి.. హల్దీ వేడుకల్లో మెరిసిన కొత్త జంట

November 1, 2023 / 10:26 AM IST

Varun Tej-Lavanya Tripathi | టాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ కొణిదెల, లావణ్య త్రిపాఠి (Varun Tej-Lavanya Tripathi ) వివాహం నేడు అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతోంది. ఇటలీ (Italy)లోని టస్కనీ (Tuscany)లో కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత ఆత్మీయుల మధ్య వీరు మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఈ ప్రేమ పక్షుల పెళ్లి కోసం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు రెండు రోజుల ముందే ఇటలీ చేరుకున్నారు. పెళ్లి సంబరాలను కూడా మొదలు పెట్టేశారు.

పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం రాత్రి కాక్‌టేల్‌ పార్టీ (cocktail party) నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక మంగళవారం రాత్రి హల్దీ, మెహందీ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో వధూవరులిద్దరూ పసుపు వర్ణం దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. ఇక మెగా, అల్లు కుటుంబ సభ్యులంతా ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు VarunLav హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి.

ఆరేళ్ల క్రితం వచ్చిన మిస్టర్ సినిమాలో తొలిసారి వరుణ్, లావణ్యలు కలిసి నటించారు. ఈ సినిమాతోనే వీరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఆ మరుసటి ఏడాది అంతరిక్షం సినిమాలో మరోసారి వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఇక అప్పటి నుంచి వీళ్ల స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారిందని తెలుస్తుంది. కాగా ఎంతో కాలంగా వీరిద్దరూ వాళ్ల ప్రేమను గోప్యంగానే ఉంచుతూ వచ్చారు. వీళ్ల రిలేషన్ పై ఎన్ని వార్తలు వచ్చిన వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ వాటిపై స్పందించలేదు. చివరికి కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో ఇలా డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌తో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

Megastar @KChiruTweets garu & Surekha garu at the Haldi ceremony✨ of @IAmVarunTej & @Itslavanya 🎊 in Italy.

The wedding will be held Tomorrow at 2.48 PM IST.#VarunLav pic.twitter.com/Qe39s0IgHs

— SivaCherry (@sivacherry9) October 31, 2023