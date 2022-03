March 9, 2022 / 03:16 PM IST

పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu producer) ..ఎలాంటి అంచ‌నాలు లేకుండా విడుద‌లై బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కురిపించిన సినిమా. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌కు సోలో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ చిత్రానికి బిగ్ బెన్ సినిమాస్ (Big Ben Cinemas) వ‌న్ ఆఫ్ ది ప్రొడ‌క్ష‌న్ హౌజ్‌గా ప‌నిచేసింది. ఈ నిర్మాణ సంస్థ త‌న కొత్త చిత్రాన్ని ప్ర‌క‌టించింది. 30 వెడ్స్ 21 సిరీస్ ఫేం చైత‌న్య‌రావ్ మ‌దాడి ( Chaitanya Rao Madadi) హీరోగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్క‌బోతుంది. య‌శ్ రంగినేని ( producer Yash Rangineni) నిర్మించ‌బోతున్నారు.

ఓ పిట్ట క‌థ తెర‌కెక్కించిన చందు ముద్దు ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయ‌బోతున్నాడు. బిగ్ బెన్ సినిమాస్ ఇప్ప‌టికే సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్‌తో క‌లిసి శ్రీ సింహ హీరోగా భాగ్ సాలే సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైనర్ తాజా సినిమా రాబోతుంద‌ని ఫిలింన‌గ‌ర్ స‌ర్కిల్ టాక్‌. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో రానున్న ఈ ప్రాజెక్టు త్వ‌ర‌లోనే లాంఛ్ కానుంది. సినిమా తారాగ‌ణం, సాంకేతిక నిపుణులు, ఇత‌ర వివ‌రాల‌పై చిత్ర‌యూనిట్ త్వ‌ర‌లోనే క్లారిటీ ఇవ్వ‌నుంది.

#PelliChoopulu producer Yash Rangineni of Big Ben Cinemas announces a film with #30Weds21fame @IamChaitanyarao #OPittaKatha fame #ChanduMuddu to direct. More details soon.@YashBigBen @BigBen_Cinemas @GskMedia_PR pic.twitter.com/np84hlCzwc

