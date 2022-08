Chiranjeevi | చిరుకు ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌.. నా ప్రియ‌మైన సోద‌రుడికి అంటూ ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్‌

August 22, 2022 / 10:23 AM IST

Pawan Kalyan Birthday Wishes To Chiranjeevi | మెగాస్టార్ చిరంజీవి బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌లు ఘ‌నంగా మొద‌ల‌య్యాయి. సోమ‌వారంతో చిరంజీవి 67వ సంవ‌త్స‌రంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో అటు సినీ ప్ర‌ముఖులు, ఇటు రాజ‌కీయ నాయ‌కుల నుండి బ‌ర్త్‌డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక అభిమానులు చిరంజీవి పోస్ట‌ర్‌లకు పాలాభిషేకాలు చేస్తూ విషెస్‌ను తెలియాచేస్తున్నారు. తాజాగా జ‌న‌సేన అధ్య‌క్షుడు, సినీ న‌టుడు ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ చిరంజీవికి ట్విట్ట‌ర్లో బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలిపాడు.

‘నేను ప్రేమించే, గౌరవించే.. ఆరాధించే నా ప్రియమైన సోదరుడికి నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మీకు మంచి ఆరోగ్యం, విజయం, కీర్తి దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను అంటూ ప‌వ‌న్ ట్విట్ట‌ర్‌లో పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌ల‌ను తెలిపాడు. ఇక సాయిధ‌రమ్ తేజ్ ‘నా ఇన్‌స్ప్రేషన్.. నా ప్రియమైన మామ.. హ్యాపీ బర్త్ డే మెగాస్టార్ చిరంజీవి. మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని కొనసాగించాలని.. జీవితంలోని ప్రతి రంగాలలో మాకు ఇలా స్ఫూర్తినివ్వాలని కోరుకుంటున్నా అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. వీరితో పాటుగా వ‌రుణ్‌తేజ్, శ్రీకాంత్‌, హ‌రీష్ శంక‌ర్ ఇలా ప‌లువ‌రు సినీ సెల‌బ్రెటీలు చిరంజీవికి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ జేస్తున్నారు.

My Wholehearted Birthday wishes to my Beloved Brother whom I love ,respect & adore.. @KChiruTweets

Wishing you Good Health,Success & Glory on this special day. — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) August 22, 2022

Wishing my constant inspiration & dearest Mama @KChiruTweets a very Happy Birthday.

May you continue to be the happy soul you're and inspire us in every sphere of life ❤️#HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/EV31caXWOh — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) August 22, 2022

Extremely glad and grateful to launch the CDP of our 𝘽𝙤𝙨𝙨 𝙊𝙛 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙚𝙨,

My Dearest DADDY – 'Mega Star' @KChiruTweets Garu! ❤️#HBDMegastarChiranjeevi#MegastarBdayCDP pic.twitter.com/tejbl6ukZa — Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) August 20, 2022

