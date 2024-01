PawanKalyan | ఆ ఫార్ములా రిపీట్ చేయబోతున్న పవన్‌ కల్యాణ్.. ఓజీపై థమన్‌ హింట్‌

January 17, 2024 / 03:09 PM IST

PawanKalyan | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన HUNGRYCHEETAH గ్లింప్స్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. కాగా ఈ సినిమా అప్‌డేట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఆసక్తికర వార్త అందించి ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్ థమన్‌.

సాధారణంగా పవన్‌ కల్యాణ్ తన సినిమాలో ఓ పాట పాడతాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడదే ఫార్ములాను ఓజీలో కూడా రిపీట్ చేయబోతున్నాడు. Super Singer S2కు ఎస్‌ థమన్‌ చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలి ఎపిసోడ్‌లో ఓజీ ఎక్జయిటింగ్ న్యూస్ షేర్ చేశాడు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓజీలో ఓ పాట అవకాశాలున్నాయని హింట్ ఇచ్చేశాడు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ చివరగా అజ్ఞాతవాసి సినిమాలో కొడకా కోటేశ్వర్‌ రావు పాట పాడాడు. ఆ తర్వాత మరే సినిమాలో పాడలేదు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ పొలిటికల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఓజీ షూటింగ్ రీస్టార్ట్‌ కానుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

ఈ మూవీలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఓజీలో అలనాటి హీరో, సీనియర్ యాక్టర్‌ వెంకట్‌ (venkat) కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు. ఇటీవలే వెంకట్‌ బూట్‌కట్ ప్యాంట్‌, ఫుల్‌ షర్ట్‌లో చేతిలో పిస్తోల్‌ పట్టుకున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. గ్లింప్స్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ అదరగొట్టేశాడు.. విజువల్స్‌ ఔరా అనిపించేలా ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చాడు వెంకట్‌.

ఓజీ గ్లింప్స్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓవైపు వారియర్‌గా.. మరోవైపు స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌.

We have a chance of making #PawanKalyan Garu sing in #TheyCallHimOG 🎙️💥, #OG has so much of dose – @MusicThaman Anna at Super Singer Telugu 😍❤️

Let’s hope for the best 🧨 #Thaman pic.twitter.com/eD5CYGnbeu

— ThamanFandomGroup™ (@Supremo_TFG) January 16, 2024