May 18, 2023 / 02:46 PM IST

OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయిన ఈ చిత్రం బ్యాక్ టు బ్యాక్ షెడ్యూల్స్‌ తో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకునే పనిలో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. ఓజీ కొన్ని రోజులుగా ముంబైలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంది. కాగా ఇప్పుడు మరో అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఓజీ నయా షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌ నేడు హైదరాబాద్‌లో షురూ అయింది. ముంబై షెడ్యూల్‌ తర్వాత హైదరాబాద్‌ సెకండ్‌ షెడ్యూల్ షురూ అయిందని డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ ట్వీట్ చేసింది.

ఇటీవలే మహారాష్ట్రలోని వాయ్‌ సరస్సు ప్రాంతంలో ఓ ఫైట్‌ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు అప్‌డేట్ కూడ వచ్చింది. పవన్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్న స్టిల్స్‌ చెబుతున్నాయి. ఓజీలో నాని గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ మూవీకి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కాగా..ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌.

ఇప్పటికే ఓజీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోవైపు వినోధయ సీతమ్ రీమేక్‌ (PKSDT)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. క్రిష్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న హరిహరవీరమల్లు షూటింగ్‌ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

After a blazing Mumbai schedule, #OG has begun its second schedule in Hyderabad today. ⚡️#FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥

— DVV Entertainment (@DVVMovies) May 18, 2023