Pathaan | పఠాన్‌ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు.. వివరాలివే

February 22, 2023 / 06:12 PM IST

జనవరి 25న పఠాన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు బాలీవుడ్‌ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). తొలి రోజు నుంచి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేస్తూ నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. స్పై యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన పఠాన్ (Pathaan)చిత్రానికి సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. పఠాన్ ఇప్పటివరకు వరల్డ్‌ వైడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1000 కోట్లు కలెక్షన్లు రాబట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది.

తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన ఫీట్‌ అందుకున్నట్టు ఓ అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. భారత్‌లో పఠాన్‌ (హిందీ వెర్షన్‌) రూ.500 కోట్లు గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టింది. బాహుబలి 2 (హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్‌) తర్వాత ఈ క్లబ్‌లోకి చేరిన తొలి స్ట్రెయిట్ హిందీ సినిమాగా పఠాన్ రికార్డుల్లోకెక్కింది. దీపికా పదుకొనే ఓ వైపు బికినీలో అందాలు ఆరబోస్తూనే.. మరోవైపు యాక్షన్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టేసింది.

హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో జాన్‌ అబ్రహాం, సల్మాన్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. బాలీవుడ్ అగ్రచిత్ర నిర్మాణ సంస్థ యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌ భారీ బడ్జెట్‌తో పఠాన్‌ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించింది. పఠాన్‌ బెంచ్‌మార్క్స్‌.. హిందీ వెర్షన్‌ 28వ రోజు నాటికి రూ.500 కోట్లు గ్రాస్ వసూలు చేసిందని ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్ తరణ్ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్ చేశాడు.

పఠాన్ కలెక్షన్లపై తరణ్ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్..

After hitting its fifth century, #Pathaan sets its sights on the highest grossing *#Hindi* film in #India: #Baahubali2 #Hindi [Nett BOC]… [Week 4] Fri 2.20 cr, Sat 3.25 cr, Sun 4.15 cr, Mon 1.20 cr, Tue 1.10 cr. Total: ₹ 500.05 cr. #Hindi. #India biz… ALL TIME BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/YuP4n5MwKm

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 22, 2023