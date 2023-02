February 22, 2023 / 02:28 PM IST

నాంది ఫేం విజయ్‌ కనకమేడల డైరెక్షన్‌లో అల్లరి నరేశ్‌ (Allari Naresh) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఉగ్రం (Ugram ). ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం మేకర్స్‌ ఉగ్రం టీజర్‌ (Ugram teaser) ను లాంఛ్ చేశారు. కామెడీ, సీరియస్‌ స్టోరీలతో ఇప్పటివరకు అభిమానులను పలుకరించిన అల్లరి నరేశ్‌ ఈ సారి మాత్రం కాస్త రూటు మార్చి యాక్షన్‌ థ్రిల్లింగ్ కథాంశంతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు టీజర్‌తో అర్థమవుతోంది.

అల్లరి నరేశ్ పోలీస్‌ గెటప్‌లో యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తున్న విజువల్స్‌తో షురూ అయింది టీజర్‌. నాది కాని రోజు కూడా నిన్ను లాగి నిలబెడతా.. అర్థమైందా..? అంటూ కాప్ గెటప్‌లో నరేశ్ చెప్తున్న డైలాగ్స్‌ గూస్‌ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. మూవీ లవర్స్ అల్లరి నరేశ్‌లో ఇదివరకెన్నడూ చూడని సరికొత్త యాంగిల్‌ను ఈ సినిమాలో చూడబోతున్నట్టు టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ మిర్ణా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఉగ్రం మూవీకి టూమ్‌ వెంకట్‌, అబ్బూరి రవి స్టోరీ, డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది తెరకెక్కిస్తున్నారు. శ్రీచరణ్‌ పాకాల అందిస్తున్న బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలవబోతున్నట్టు టీజర్‌ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ మే 5న థియేటర్లలో సందడి చేయనుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఉగ్రం టీజర్‌..

Re-inventing myself like I have never done before…presenting to you the teaser of #Ugram 🔥 https://t.co/vaeChsocoF

Thank you @chay_akkineni for launching it.😊 #NareshVijay2 @mirnaaofficial @DirVijayK @sahugarapati7 @harish_peddi @Shine_Screens @SricharanPakala @brahmakadali pic.twitter.com/8UhX0MxA9S

— Allari Naresh (@allarinaresh) February 22, 2023