Oscars 2023 India Film The Elephant Whisperers Wins The Oscar For Best Documentary Short Film

Oscars 2023 | ఆస్కార్ అవార్డుల్లో భారత్‌ బోణీ.. బెస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌గా ద ఎలిఫెంట్‌ విష్పరర్స్‌

March 13, 2023 / 08:00 AM IST

Oscars 2023 | ఆస్కార్ అవార్డుల్లో భారత్‌ బోణీ కొట్టింది. బెస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్‌ విభాగంలో ‘ద ఎలిఫెంట్ విష్పరర్స్‌’ (The Elephant Whisperers) షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ కేటగిరీలో ఆస్కార్‌ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నది. దీనిని డాక్యుమెంటరీని దర్శకురాలు కార్తికి గోన్సాల్వేస్‌ రూపొందించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్‌ చేసింది.

ఈ అవార్డు కోసం ద ఎలిఫెంట్‌ విష్పరర్స్‌తోపాటు హావ్‌లౌట్‌ (Haulout), హౌ డూ యూ మెజర్‌ ఏ ఇయర్‌? (How Do You Measure a Year?), ద మార్థా మిచెల్‌ ఎఫెక్ట్‌ (The Martha Mitchell Effect), స్ట్రేంజర్‌ ఎట్‌ ద గేట్‌ (Stranger at the Gate) డాక్యుమెంటరీలో పోటీపడ్డాయి. అయితే చివరికి ద ఎలిఫెంట్‌ విష్పరర్స్‌ను ప్రతిష్ఠాత్మక ఆస్కార్‌ పురస్కారం వరించింది. ఏనుగులు, వాటి సంరక్షకుల మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఈ డాక్యుమెంటరీ ద్వారా తెరకెక్కించారు.