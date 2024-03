March 18, 2024 / 10:50 AM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే షేర్ చేసిన టిల్లు 2 గ్లింప్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. టికెటే కొనకుండా, రాధికా రాధికా పాటలు ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

తాజాగా OhMyLily సాంగ్‌ అప్‌డేట్ అందిస్తూ స్పెషల్ పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. సిద్దు, అనుపమ హ్యాపీ అండ్ రొమాంటిక్ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ సాంగ్‌పై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ పాటను హైదరాబాద్‌ ఏఎంబీ సినిమాస్‌లోని స్క్రీన్‌ 1లో ఇవాళ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. తాజా లుక్‌ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

సిద్దు, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీ రైడ్‌ సీన్‌తో షురూ అయింది టిల్లు 2 గ్లింప్స్‌‌. టిల్లుకు బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పిన హీరోయిన్..గతేడాది నీ పుట్టినరోజు నువ్వెక్కడున్నావ్‌ అని అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పార్టు సీన్లను మరోసారి చూడొచ్చు. మేం మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి సినిమా చూసినం. నల్లమల ఫారెస్ట్‌.. నల్లచీర..ఏ ఫిలిం బై రాధిక.. ఏవో పాత జ్ఞాపకాలు నావి.. పాతయే గానీ తీపియైతే కావు.. అంటూ సిద్దు తనదైన స్టైల్‌లో చెబుతున్న డైలాగ్స్ ఇంప్రెసివ్‌గా సాగుతూ ఫస్ట్‌ పార్టును మించి సీక్వెల్‌ ఉండబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

సిద్దు జొన్నల గడ్డ, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీలో రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌ ఒకటి మూవీ లవర్స్‌ను ఫుల్ ఖుషీచేస్తోంది. మార్చి 29లో టిల్లు 2 థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాడు. టిల్లు 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియోతోపాటు టికెటే కొనకుండా పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

OhMyLily సాంగ్‌ లుక్‌..

Get ready to sway to the ethereal rhythm of #OhMyLily from #TilluSquare at the Grand Song Launch Event.🕺❤‍🔥

TODAY @ 5:30 PM ⏰

📍 AMB Cinemas, Screen 1, Hyd.

Book free event passes: 🎟️https://t.co/ytDWUbENWI

Lyrics by ‘STAR BOY’ #Siddu & #RaviAnthony

An @achurajamani… pic.twitter.com/r7x7NAtXfF

