September 1, 2023 / 04:16 PM IST

OG | రీసెంట్‌గా బ్రో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్టందుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ నుంచి వస్తున్న మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఓజీ (OG). ర‌న్ రాజా ర‌న్‌, సాహో చిత్రాల‌ ఫేం సుజిత్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ టీజర్‌ గురించి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిసిందే. వారి ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ తాజా వార్త ఒకటి అందరితో పంచుకున్నారు మేకర్స్‌. పవన్‌ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 2న ఉదయం 10:35 గంటలకు టీజర్‌ను లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే ఈ టీజ‌ర్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. రేపు ఉద‌యం 9:30 గంట‌ల‌కు ఆర్‌టీసీ క్రాస్ రోడ్‌లోని సంధ్య థియేట‌ర్‌లో ఈ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ఉంద‌ని.. #HungryCheetah లాంచ్ ఈవెంట్‌కు వ‌చ్చేయండి పేల్చేద్దాం అంటూ మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు.

#HungryCheetah will roar first at our fort, Sandhya 35MM tomorrow.

Vacheyandi 9:30 ki alaa… Pelcheddaaam..🔥#TheyCallHimOG

— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 1, 2023