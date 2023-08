August 28, 2023 / 01:33 PM IST

OG Movie | ఎప్పుడెప్పుడు సెప్టెంబర్‌ 2వ తేది వస్తుందా అని పవన్ ఫ్యాన్స్‌ కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారు. కొత్త సినిమా రిలీజైతే అభిమానులు ఏ రేంజ్‌లో ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురవుతారో.. పవన్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా శనివారం రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఓజీ టీజర్‌ కోసం కూడా అంతే ఎగ్‌జైట్‌మెంట్ ఫీలవుతున్నారు. దానికి తోడు డీవీవీ సంస్థ చేసే ఒక్కో ట్వీట్‌ హైప్‌తోనే చంపేసేలా ఉన్నాయి. అప్పుడెప్పుడో రిలీజైన ఓజీ ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌ జనాల్లో వేల కోట్ల అంచనాలు క్రియేట్ చేసింది. ఇక పవన్‌ లైనప్‌లో ఎన్ని సినిమాలున్నా.. అభిమానులు మాత్రం కాస్త ఎక్కువ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ పెట్టుకుంది ఓజీ సినిమాపైనే. అర్థం చేసుకోలేక ఫ్లాప్‌ చేశామే కానీ.. సాహో సినిమా రేంజ్‌ వేరన్నది ఎందరో అన్న మాటలు. అలాంటి సుజీత్‌ నుంచి ఐదేళ్ల తర్వాత సినిమా, అది కూడా పవన్‌ కళ్యాణ్‌తో అంటే అంచనాలు ఖచ్చితంగా తారా స్థాయిలోనే ఉంటాయి.

ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓజీ మేకర్స్‌ చేసిన మరో పోస్ట్‌ నెట్టింట సంచలనం రేపుతుంది. గన్‌ పట్టుకుని ఉన్న పోస్ట్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ ఫస్ట్‌లుక్‌లు గట్రా ఏమి ఉండవు. నేరుగా టీజర్‌ మాత్రమే ఉంటుంది. అందులోని విజువల్స్, బీజీఎం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాయని, హంగ్రీ చీతా అంటూ ఆకలితో వేటాడే పులి ఎలా ఉంటుందో టీజర్‌లో చూపించబోతోన్నామన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ నెట్టింట దుమారం రేపుతుంది. శనివారం సోషల్ మీడియా బ్లాస్ట్‌ అవ్వడం ఖాయం అని పవన్‌ ఫ్యాన్స్ అప్పుడే స్టేట్‌మెంట్స్‌ ఇచ్చేస్తున్నారు. దాదాపు 70 సెకండ్ల నిడివితో రిలీజ్‌ కాబోతున్న టీజర్‌కు అర్జున్‌ దాస్ వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇస్తాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో పవన్‌కు జోడీగా ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ నటిస్తుంది. అర్జున్‌ దాస్‌, శ్రియా రెడ్డిలు కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ నటుడు ఇమ్రాన్‌ హష్మీ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు. ఈ సినిమాలో పవన్‌ క్యారెక్టర్‌ మూడు దశల్లో ఉంటుందట. అందులో ఒకటి గ్యాంగ్‌స్టర్‌ రోల్ అని తెలుస్తుంది. ఇదే నిజమైతే పంజా తర్వాత పవన్‌ దాదాపు పుష్కరం కాలం తర్వాత గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కనిపించనున్నాడు.

NO FIRST LOOK… Wanted to give an adrenaline rush with the visuals and BGM. 💥G.

Let’s await for THE #HUNGRYCHEETAH ON SEPTEMBER 2nd. Get your screens and woofers ready. 🔥🔥 #TheyCallHimOG pic.twitter.com/7PimBs3s1N

— DVV Entertainment (@DVVMovies) August 28, 2023