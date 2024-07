35 Chinna Katha Kaadu | పది.. 9 కన్నా పెద్దదని ఎట్లా చెప్తరు.. నివేదా థామస్‌ 35- చిన్న కథ కాదు టీజర్‌

July 3, 2024 / 07:05 PM IST

35 Chinna Katha Kaadu | కేరళకుట్టి నివేదా థామస్ (Nivetha Thomas) వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 35- చిన్న కథ కాదు (35 Chinna Katha Kaadu). ప్రియదర్శి, విశ్వదేవ్‌ ఇతర లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తాజాగా టీజర్ రిలీజ్‌ చేశారు. విలువే లేని సున్నా పక్కన ఒకటి వేస్తే పది.. 9 కన్నా పెద్దదని ఎట్లా చెప్తరు.. అంటూ నివేదా థామస్‌ అడిగే చిలిపి ప్రశ్నతో షురూ అయింది టీజర్‌.

ఫన్నీ ఎలిమెంట్స్‌తో సరదాగా సాగనున్నట్టు తెలియజేస్తూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాడు దర్శకుడు. తిరుపతి బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఓ గ్రామంలోని చిన్న కుటుంబం చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌. నివేదా థామస్‌ గృహిణిగా సరికొత్త అవతారంలో కనిపించబోతుందని టీజర్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది. ఈ మూవీ తిరుపతి పరిసర ప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగే కథతో ఉండబోతున్నట్టు టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌ ద్వారా ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

డెబ్యూ డైరెక్టర్ నందకిశోర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సురేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై రానా దగ్గుబాటి సమర్పిస్తుండగా.. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 15న తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

35- చిన్న కథ కాదు టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌..

From the sacred land of Tirupathi ✨

Bringing you a lovely narrative that will touch everyone’s hearts

Presenting

35 ~ Chinna Katha Kaadu❤️‍🔥

Starring @i_nivethathomas @PriyadarshiPN @imvishwadev @gautamitads

In cinemas from AUGUST 15th, 2024#35Movie #NandaKisore… pic.twitter.com/4HjdTTXk8o

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) June 25, 2024