Atlee | అంతకు ముందే గెస్ట్‌ రోల్‌.. కీర్తిసురేశ్‌-అట్లీ సినిమాలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌..!

Atlee| కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కుమార్‌ బాలీవుడ్ యాక్టర్ వ‌రుణ్ ధవన్ (Varun Dhawan)తో బేబీ జాన్ (Baby John) సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీలో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ (Keerthy Suresh) హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. వామికా గ‌బ్బి మరో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవాప్తంగా క్రిస్మస్‌ కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ లాంచ్ చేసిన పోస్టర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

వరుణ్ ధవన్‌ గుండాలతో తలపడుతున్న స్టిల్ సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్‌ ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ అందించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ స్టార్ యాక్టర్ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ గెస్ట్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. అట్లీ డైరెక్షన్‌లో సల్మాన్‌ ఖాన్ ఇటీవలే ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. అంతకంటే ముందే అట్లీ తొలిసారిగా హిందీలో నిర్మిస్తున్న బేబీ జాన్‌లో సల్లూ భాయ్ కామియో రోల్‌లో కనిపించనుండటంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. వరుణ్ ధవన్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌పై వచ్చే సీక్వెన్స్‌ను ఆగస్టులో షూట్‌ చేయనున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ టాక్‌.

ఈ రక్తపాతం మరింత రక్తస్రావం కానుంది..అద్భుతమైన యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ క్రిస్మస్‌ కానుకగా వస్తోందని ఇప్పటికే తెలియజేశాడు అట్లీ. బేబీ జాన్‌ చిత్రానికి కోలీవుడ్ డైరెక్ట్ కాలీస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఈ మూవీకి థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.. సినీ1 స్టూడియోస్, జియో స్టూడియోస్‌తో క‌లిసి ప్రియాఅట్లీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. బేబీజాన్ కీర్తిసురేశ్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ సినిమా కావడం విశేషం.

