Kamal Haasan | కమల్ హాసన్‌ ఇండియన్‌ 2కు సూపర్ క్రేజ్‌.. ఐమాక్స్‌ వెర్షన్‌ రెడీ

July 3, 2024 / 03:13 PM IST

Kamal Haasan | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీతోపాటు గ్లోబల్‌ ఆడియెన్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఇండియన్ 2 (Indian 2). కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)-శంకర్ (Shankar)‌ కాంబోలో భారతీయుడుకు సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. జులై 12న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా మారిపోయింది కమల్ హాసన్ టీం. ఇటీవలే రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్‌ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

రిలీజ్‌కు ముందే మరో క్రేజీ వార్త నెట్టింట సందడి చేస్తోంది. ఇండియన్ 2 ఐమ్యాక్స్ వెర్షన్‌లో కూడా సందడి చేయనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం సింగపూర్‌లో ఈ వెర్షన్‌ అందుబాటులో ఉండనుంది. కమల్ హాసన్‌ అభిమానులకు ఇక విజువల్‌ ట్రీట్ పక్కా అని ఈ వార్త చెప్పకనే చెబుతోంది. కమల్ హాసన్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ రేంజ్‌లో ఫాలోయింగ్ ఉందో ఈ అప్‌డేట్ మరోసారి చెప్పకనే చెబుతోంది. మరి ఇండియాలో కూడా ఐమాక్స్ వెర్షన్‌ రిలీజ్ చేస్తారా.. అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

మేకర్స్ ఇప్పటికే ఇండియన్‌ 2 నుంచి లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతోన్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

MEGA BREAKING EXCLUSIVE OFFICIAL – #Indian2 confirmed in IMAX version at Singapore 🇸🇬

A treat for #Ulaganayagan fans to witness in this premium version

Runtime – 2hrs 59 minutes (179 mins)#KamalHaasan pic.twitter.com/BwT95ROh90

— Nammavar (@nammavar11) July 3, 2024