July 3, 2024 / 04:07 PM IST

Coolie | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం కూలీ (Coolie). కోలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వంలో తలైవా 171 (Thalaivar171)గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ టీజర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. బంగారంతో డిజైన్‌ చేసిన ఆయుధాలు, వాచ్‌ ఛైన్లతో సూపర్ స్టార్‌ చేస్తున్న స్టైలిష్‌ ఫైట్‌ సన్నివేశాలు సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. గోల్డ్‌ అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు లోకేశ్ కనగరాజ్‌.

జల్లికట్టు, విక్రమ్‌, సర్కార్ చిత్రాలకు పనిచేసిన పాపులర్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ ఈ చిత్రానికి పనిచేస్తున్నారని, జులై షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌తో వర్కింగ్ మూడ్‌లోకి రాబోతున్నామని తెలియజేశాడు లోకేశ్ కనగరాజ్‌. ఒకేసారి రెండు అప్‌డేట్స్‌ అందించి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు లోకేశ్. కూలీలో పాపులర్ నటుడు, బాహుబలి ఫేం సత్యరాజ్‌ రజినీకాంత్‌ స్నేహితుడిగా కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పిటకే వార్తలు వచ్చాయని తెలిసింది.

ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు టైటిల్ టీజర్‌తో హింట్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌. రజినీకాంత్‌లోని విలనిజం అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని.. రోబో సినిమా తర్వాత తలైవా విలనిజాన్ని ఎలివేట్‌ చేయబోతున్నానని ముందుగా చెప్పినట్టుగానే.. కూలీలో తలైవా కనిపించబోతున్నాడని తెలిసిపోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Happy to have you onboard once again @girishganges machi 👍 Cast updates coming soon!#Coolie 🔥 pic.twitter.com/KFBVeBgzcq

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) July 3, 2024