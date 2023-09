Ninnu Vadhali | హృదయాన్ని హత్తుకునేలా నరకాసుర మూవీ నుంచి ‘నిన్ను వదలి’ సాంగ్

September 22, 2023 / 11:49 AM IST

Narakasura Movie | ‘పలాస 1978’ ఫేం రక్షిత్‌ (Rakshit Atluri) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘నరకాసుర’. అపర్ణా జనార్థన్‌ (Aparna Janardhan), సంకీర్తన విపిన్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తుండ‌గా.. పుష్ప ఫేం శత్రు (Shatru) విల‌న్‌ పాత్రలో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు సెబాస్టియన్ నోహ్ అకోస్టా జూనియర్ (Sebastian Noah Acosta Jr) దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఐడియల్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్స్‌పై అజ్జ శ్రీనివాస్, కారుమూరు రఘు (Ajja Srinivas, Karumuru Raghu) నిర్మిస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా టీజర్‌ను విడుదల చేయగా దానికి సూపర్ రెస్పాన్స్ లభించింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ నుంచి మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి నిన్ను వదలి నేనుండగలనా అంటూ సాగే రొమాంటిక్ మెలోడీ ని విడుదల చేశారు. ”నిన్ను వదలి నేనుండగలనా, నన్ను వదలి నువ్వుండగలవా, నిన్ను వదలి నేనుండగలనా, నన్ను వదలి నువ్వుండగలవా. ఏ, ఇది నీ వాంఛ కాదే, నాకు ఏ వాంఛ లేదే, పంచ భూతమ్ములు అనుకున్న విధిని ఆపవేలే” అంటూ సాగిన ఈ పాట హృదయాలను హత్తుకునేలా ఉంది. ఇక ఈ పాట‌ను విజయ్ ప్రకాష్, చిన్మయి శ్రీపాద (Chinmayi Sripada) ఆల‌పించ‌గా.. నౌఫల్ రాజా AIS సంగీతం అందించాడు. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో విడుద‌ల కానున్న మూవీని విడుద‌ల తేదీకి సంబంధించి త్వర‌లోనే అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

A song that will fill your hearts with love ❤️🎶

Here’s the Lyrical Song of #NinnuVadhali from #Narakasura ▶️ https://t.co/hHt6sALxlz@RakshitAtluri @SebiJr_ @actornasser @ActorSriman @ShatruActor @sangeerthanaluv @AparnaJan @ais_nawfalraja @rvijayprakash @Chinmayi… pic.twitter.com/hfSNaVjJL1

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 22, 2023