January 30, 2023 / 05:02 PM IST

Spy Movie Release Date | కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు పెట్టిన పేరు యంగ్‌ హీరో నిఖిల్‌. ఆయన నుండి సినిమా వస్తుందంటే మినిమం గ్యారెంటీ అనే ట్యాగ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. ఇక ‘కార్తికేయ-2′ ఏకంగా పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో హిట్టు కొట్టి స్క్రిప్ట్‌ సెలక్షన్‌లో తను ఎంత మేటీ అనేది నిరూపించాడు. ఇక ఇటీవలే రిలీజైన ’18పేజీస్‌’ కాస్త నిరాశపరిచింది. అయితే నిఖిల్‌ ఉన్న ఫామ్‌లో ఈ ఒక్క ఫ్లాప్‌ తన మార్కెట్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదు. పైగా ఇది కూడా బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం నిఖిల్‌ చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘స్పై’ ఒకటి. ప్రముఖ ఎడిట‌ర్ గ్యారీ బీహెచ్ ద‌ర్శకుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా సమ్మర్‌ కానుకగా రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ తాజాగా ప్రకటించారు. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్‌లో నిఖిల్‌ ఏకే 47 గన్‌ పట్టుకుని సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నాడు. ఇందులో నిఖిల్‌ స్పై ఏజెంట్‌ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ఈడి ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి, చ‌ర‌ణ్ తేజ్ ఉప్పల‌పాటిలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. నిఖిల్‌కు జోడీగా సాన్య థాకూర్‌, ఐశ్వర్య మీనన్‌లు నటిస్తున్నారు. శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Official Leak 😉

Will be MASSIVE, Multi Language, National Thriller #SPY

This Summer 🔥🔥🔥 in Theatres Across India 🇮🇳 pic.twitter.com/g95PvSyQgw

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) January 30, 2023