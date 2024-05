May 6, 2024 / 07:20 PM IST

Raayan Movie | కోలీవుడ్ న‌టుడు ధనుష్‌ (Dhanush) స్వీయ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం రాయ‌న్ (Raayan). తెలుగు న‌టుడు సందీప్ కిష‌న్‌, మ‌ల‌యాళం న‌టుడు కాళిదాస్ జ‌య‌రాం ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. మ‌ట‌న్ కొట్టు రాయ‌న్‌గా ధ‌నుష్ లుక్‌తో పాటు సందీప్ కిష‌న్‌, కాళిదాస్ జ‌య‌రాం పోస్ట‌ర్‌లు వైర‌ల్ అయ్యియి. ఇక ఈ సినిమాను జూన్ 07న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. అయితే విడుద‌ల‌కు ఇంకా నెల రోజులు ఉండ‌డంతో ఇప్ప‌టినుంచే ప్ర‌మోష‌న్స్ షూరు చేసింది రాయ‌న్ టీమ్. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చింది.

రాయ‌న్ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను మే 09 విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఎ. ఆర్‌. రెహమాన్‌ (AR Rahman) సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో అపర్ణ బాలమురళి, విష్ణువిశాల్‌, దుషారా విజయన్‌, సెల్వ రాఘవన్‌, ఎస్‌జే సూర్య కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో పాటు ధ‌నుష్ ప్ర‌స్తుతం శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో కుబేరా అనే సినిమా చేస్తున్నాడు.

Raayan first single on may 9th. An A R RAHMAN musical @arrahman @sunpictures pic.twitter.com/zyY0bEylCF

