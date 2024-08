August 25, 2024 / 02:56 PM IST

Karthikeya 2 | 70వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల్లో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం తెలుగు విభాగంలో కార్తికేయ 2 (Karthikeya 2) ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. నిఖిల్ సిద్దార్థ్‌ అండ్ టీం పురస్కారాన్ని కూడా అందుకుంది. నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్న సందర్భాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటోంది నిఖిల్ టీం.

డైరెక్టర్‌ చందూమొండేటి, నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, అభిషేక్‌ అగ్వాల్‌, నిఖిల్‌ సిద్దార్థ, అనుపమపర్వమేశ్వరన్‌తోపాటు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

Celebrating The Moment of Honor ✨🎉

Here’s a glimpse of the celebration as Team #Karthikeya2 and TFI’s celebrities joins to celebrate the top honor of Best Telugu film at the prestigious 70th #NationalFilmAwards ❤️‍🔥#KrishnaIsTruth pic.twitter.com/QLVQ5CLnzU

