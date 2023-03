Naatu Naatu Singers | హ్యాపీ మూడ్‌లో నాటు నాటు సింగర్స్‌.. నెటిజన్ల విషెస్‌

Naatu Naatu Singers | వరల్డ్‌ వైడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన నాటు నాటు పాటను పాడింది రాహుల్ సిప్లిగింజ్ (Rahul Sipligunj)‌, కాల భైరవ (Kaala Bhairava) అని తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న ఆస్కార్‌ వేడుకలో ఈ ఇద్దరు టాలెంటెడ్ సింగర్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు

March 12, 2023 / 07:03 PM IST

Naatu Naatu Singers | యావత్‌ ప్రపంచమంతా మార్మోగిపోతున్న ఇండియన్‌ సాంగ్‌ ఏదైనా ఉందా..? అంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా చెప్పే పేరు నాటు నాటు. ఈ పాట ఇప్పటికే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి బెస్ట్ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో ఆస్కార్ (Oscars 2023) ఫైనల్ నామినేషన్స్ లో నిలిచింది. మరికొన్ని గంటల్లోనే లాస్‌ ఏంజెల్స్ వేదికగా మరోసారి నాటు నాటు లైవ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్ ఉండబోతున్నట్టు అప్‌డేట్ కూడా వచ్చింది.

వరల్డ్‌ వైడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన ఈ పాటను పాడింది రాహుల్ సిప్లిగింజ్ (Rahul Sipligunj)‌, కాల భైరవ (Kaala Bhairava) అని తెలిసిందే. నాటు నాటు సాంగ్ ఆస్కార్ విన్నర్‌గా నిలిస్తే ఎగిరిగంతేసే వ్యక్తుల్లో అందరికంటే ముందుండేది ఈ ఇద్దరే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న ఆస్కార్‌ వేడుకలో ఈ ఇద్దరు టాలెంటెడ్ సింగర్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, కాలభైరవ హ్యాపీ మూడ్‌లో దిగిన స్టిల్‌తోపాటు రాంచరణ్‌, ప్రియాంకచోప్రా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ దిగిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ పోస్ట్‌పై స్పందిస్తూ.. రాహుల్‌, నువ్వు కవలల్లా ఉన్నారు..అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్‌ పెట్టగా.. వరల్డ్ ఆస్కార్‌ స్టేజ్‌ మీద మీ ప్రదర్శన కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తున్నాం..అంటూ మరో నెటిజన్‌ కామెంట్ పోస్ట్‌ చేశాడు. మీ జీవితంలో అత్యుత్తమ క్షణం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం..అంటూ మరో యూజర్ రాసుకొచ్చాడు.

నాటు నాటు సింగర్స్ హ్యాపీ మూడ్‌లో ఇలా..

A very coolest person I have ever saw! It was pleasure meeting you @AlwaysRamCharan anna❤️ #fanboymoment❤️ #oscars95 pic.twitter.com/loZDnd4JDP — Rahul Sipligunj (@Rahulsipligunj) March 12, 2023

With one of my most favourite actor and a very down to earth person! Very glad meeting you @tarak9999 anna 🔥❤️on this amazing occasion #Oscars95 pic.twitter.com/GYS14F93NA — Rahul Sipligunj (@Rahulsipligunj) March 10, 2023

It was pleasure being a part of your party @priyankachopra ji ❤️❤️ pic.twitter.com/ffgUbzuatA — Rahul Sipligunj (@Rahulsipligunj) March 10, 2023

Read Also :

Oscars 2023 | ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ లేదా..? అయితే ఈ ఛానళ్లలో ఆస్కార్స్‌ ఈవెంట్‌ను వీక్షించండి..!

Jr NTR | హాలీవుడ్ స్టార్‌తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్‌

Kajal Aggarwal | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సినిమాకు డిఫరెంట్‌ టైటిల్‌.. లుక్‌ వైరల్