September 8, 2022 / 10:53 AM IST

Nayanthara As Satyapriya Jaidev | లేడీ సూప‌ర్ స్టార్ న‌య‌న‌తార గురించి ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ప‌దిహేనేళ్ళుగా సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొన‌సాగుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా ద‌క్షిణాదిన‌ అత్య‌ధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న హీరోయిన్‌గా న‌య‌న్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇక మ‌హిళా ప్ర‌ధాన చిత్రాలకు కేరాఫ్ ఆడ్ర‌స్ న‌య‌నతార‌. ఇప్పుడున్న హీరోయిన్ల‌లో ఎక్కువ‌గా లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేసింది న‌య‌న్ మాత్ర‌మే. ప్ర‌స్తుతం ఈమె చేతిలో అర‌డ‌జ‌ను సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్’ ఒక‌టి. చిరంజీవి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన ఈ చిత్రం మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన ‘లూసీఫ‌ర్‌’కు రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. మోహ‌న్ రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస‌గా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని న‌య‌న‌తార పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన న‌య‌న‌తార లుక్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌స్తుంది. ఈ చిత్రంలో న‌య‌న తార స‌త్య‌ప్రియ జ‌య‌దేవ్‌గా క‌నిపించనుంది. లూసీఫ‌ర్‌లో మంజు వారియ‌ర్ పోషించిన పాత్రలో న‌య‌న‌తార క‌నిపించ‌నుంది. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడులైన టీజ‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. త్వ‌ర‌లోనే ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ చిత్రాన్ని రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌, ఆర్.బి.చౌద‌రి, ప్ర‌సాద్ ఎన్‌వి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. స‌ల్మాన్‌ఖాన్ ముఖ్య పాత్ర‌లో న‌టించిన ఈ చిత్రంలో న‌య‌న‌తార‌, స‌త్య‌దేవ్‌లు కీల‌క‌పాత్ర‌లు పోషించారు ఎస్ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

Introducing Lady Superstar #Nayanthara as 'Sathyapriya Jaidev' from the world of #GodFather ❤️‍🔥

First Single update soon🔥

GRAND RELEASE ON OCT 5

Megastar @KChiruTweets @BeingSalmanKhan @jayam_mohanraja @ActorSatyaDev @MusicThaman @LakshmiBhupal @AlwaysRamCharan @ProducerNVP pic.twitter.com/XEcTktasSj

