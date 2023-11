Nayanthara | నయనతార-సత్యరాజ్ Annapoorani వర్కింగ్ స్టిల్స్‌

November 23, 2023 / 05:33 PM IST

Nayanthara | లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార (Nayanthara) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం ‘అన్నపూరణి’ (Annapoorani). డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ నీలేష్ కృష్ణ (Nilesh Krishna) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. న‌య‌న‌తార కెరీర్‌లో 75వ సినిమాగా వ‌స్తున్న ఈ మూవీని ఎస్. ఆర్.రవీంద్రన్ సమర్పణలో, నాస్ స్టూడియోస్ -ట్రైడెంట్ ఆర్ట్స్, జీ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన ఈ సినిమా గ్లింప్స్ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

తాజాగా ఈ మూవీ వర్కింగ్ స్టిల్స్ ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ ఫొటోలు నెట్టంట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో నయన్‌ సంప్రదాయ బ్రాహ్మణ అమ్మాయిగా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ చిత్రంలో జై, సత్యరాజ్, అచ్యుత్ కుమార్, కెఎస్ రవికుమార్, సురేష్ చక్రవర్తి ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సత్యన్ సూర్యన్‌ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండ‌గా.. ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

వర్కింగ్ స్టిల్స్‌..

I met many famous chefs like Venkatesh Bhatt to do the research work for #Annapoorani. They gave me a lot of interesting inputs too. In fact, a real food stylist has acted in the movie – director @Nilesh_Krishnaa.

Don’t miss Lady Superstar #Nayanthara‘s #Annapoorani in theatres… pic.twitter.com/ZSmHBes42E

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 23, 2023