Puspa Tweet | ఎన్నికల్లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ విజయం ఆకాంక్షిస్తూ పుష్ప ట్వీట్‌

May 9, 2024 / 05:32 PM IST

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జనసేన అధినేత పవన్‌కల్యాణ్‌(Pawan Kalyan) కు సినీస్టార్ల నుంచి మద్దతు పెరుగుతుంది. మరో మూడు రోజుల్లో ఎన్నికల ప్రచారం ముగుస్తున్నందున ఒక్కొక్కరూ పవన్‌కు సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun-Puspa)పవన్‌కల్యాణ్‌ విజయాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ట్వీట్‌(Tweet) చేశారు.

ఎన్నికల ప్రయాణంలో మీరు విజయం సాధించాలి . మీరు ఎంచుకున్న మార్గం చూసి నేనెప్పుడు గర్వపడతాను. ప్రజాసేవకు అంకితమవ్వాలన్న మీ నిర్ణయం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. కుటుంబ సభ్యుడిగా నా ప్రేమ, మద్దతు మీకు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మీ ఆకాంక్షలన్నీ నెరవేరాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అని ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ చేశారు. పవన్‌కల్యాణ్‌ పిఠాపురం నుంచి జనసేన అభ్యర్థిగా అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే పవన్‌కల్యాణ్‌కు జబర్దస్‌ టీం, వరుణ్‌తేజ్‌ ప్రచారంలో పాల్గొనగా నాని తదితరులు మద్దతు తెలిపారు.

My heartfelt wishes to @PawanKalyan garu on your election journey. I have always been immensely proud of the path you've chosen, dedicating your life to service. As a family member, my love and support will always be with you. My best wishes for achieving all that you aspire for.

— Allu Arjun (@alluarjun) May 9, 2024