Malli Pelli | నరేశ్‌, పవిత్రాలోకేశ్‌ మళ్లీ పెళ్లి ఫస్ట్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్‌ వీడియో

March 24, 2023 / 12:34 PM IST

Malli Pelli | టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నరేశ్ (Naresh), పవిత్రాలోకేశ్‌ (Pavitra Lokesh) కాంబినేషన్‌లో తెలుగు-కన్నడ బైలింగ్యువల్ సినిమా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరు లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తోన్న చిత్రానికి మళ్లీ పెళ్లి (Malli Pelli) టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. మేకర్స్‌ ఇవాళ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

పవిత్రా లోకేశ్‌ ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేస్తుంటే.. నరేశ్‌ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ.. ముగ్గు ఎలా వేస్తుందో గమనిస్తున్నాడు. యంగ్‌ హీరోహీరోయిన్లకు మేమేం తక్కువ కాదన్నట్టుగా నరేశ్‌ టీం విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్ వీడియో ట్రెండింగ్‌ అవుతూ.. టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. ఎంఎస్‌ రాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని నరేశ్ హోంబ్యానర్ విజయ కృష్ణ మూవీస్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో సహజనటి జయసుధ, శరత్‌ బాబు, అనన్య నాగళ్ల కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎంఎన్‌ బాల్‌రెడ్డి కెమెరామెన్‌. వేసవి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సురేశ్‌ బొబ్బిలి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. నరేశ్, పవిత్రాలోకేశ్‌ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ చాలా కాలంగా నెట్టింట్లో వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి మళ్లీ పెళ్లి అనే టైటిల్‌తో సినిమా చేస్తూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తున్నారు.

మళ్లీ పెళ్లి గ్లింప్స్‌ వీడియో

మళ్లీ పెళ్లి ఫస్ట్‌ లుక్‌..

A beautiful project to celebrate the glorious 50th anniversary of #VijayakrishnaMovies

Here’s the 1st Look of #MalliPelli

– https://t.co/wpB9urqtJG

Dir by @MSRajuOfficial

🌟ing @ItsActorNaresh & #PavitraLokesh

Summer 2023 Release!@VKMovies_ pic.twitter.com/ddH661ZQbb

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) March 24, 2023