March 24, 2023 / 07:11 AM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) కాంపౌండ్‌ నుంచి త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2). భారీ మల్టీ స్టారర్‌గా పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ ప్రాంచైజీలో పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-1కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతుంది. ఈ మూవీని ఏప్రిల్ 28న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆదిత్య కరికాలన్‌ (Aditya karikalan) పాత్రలో చియాన్‌ విక్రమ్‌ (Vikram) నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.

ఇప్పటికే పార్టు-1లో తన యాక్టింగ్‌తో అందరినీ ఇంప్రెస్ చేశాడు. ఇప్పుడు సీక్వెల్‌లో కూడా మరోసారి అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. విక్రమ్‌ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో కీలకంగా సాగే వారియర్ ప్రిన్స్‌ ఆదిత్య కరికాలన్‌ పాత్రలోకి ఎలా ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్‌ అయ్యాడో తెలియజేస్తూ ఓ వీడియో షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. అభిమానులకు విజువల్‌ ట్రీట్‌ అందించేలా చిన్న వీడియో క్లిప్‌ను షేర్‌ చేస్తూ.. ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ కూడా అందించారు. పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 ట్రైలర్ త్వరలో అని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ఇటీవలే కార్తీ, త్రిష మధ్య సాగే ఆగనందే పాటను విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో చియాన్‌ విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ఆదిత్య కరికాలన్‌గా ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్‌ అయ్యాడిలా..

From courage to charm!

The transformation of @chiyaan into the legendary warrior prince, #AdithaKarikalan– A treat for the fans

Stay tuned for the trailer🥳#PS2 #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @LycaProductions @Tipsofficial @ekalakhani #VikramGaikwad @kishandasandco pic.twitter.com/EBeBktkOJt

— Lyca Productions (@LycaProductions) March 23, 2023

ఆగనందే లిరికల్ వీడియో సాంగ్..