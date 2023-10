October 20, 2023 / 11:15 AM IST

JOAQUIN PHOENIX – RIDLEY SCOTT | హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసేవారికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు జోక్విన్‌ ఫీనిక్స్ (JOAQUIN PHOENIX). గ్లాడియేట‌ర్, జోకర్‌ (Joker), హ‌ర్ (her) వంటి చిత్రాల‌తో హాలీవుడ్‌లో త‌న‌కంటూ సేప‌రేట్ స్టార్‌డ‌మ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే.. జోక్విన్‌ ఫీనిక్స్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం నెపోలియన్ (Napoleon). గ్లాడియేటర్, బ్లేడ్ రన్నర్, ది మార్షన్ లాంటి చిత్రాలు తీసిన ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు రిడ్లీ స్కాట్ (RIDLEY SCOTT) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. యాపిల్ స్టూడియోస్, స్కాట్ ఫ్రీ ప్రొడక్షన్స్, బీజీఐ సప్లైస్ లిమిటెడ్, లాటినా పిక్చ‌ర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ఇక ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. దిగ్గజ ఫ్రెంచ్ చక్రవర్తి నెపోలియన్ బోనపార్టీ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. నెపోలియన్‌కు తన మొదటి భార్య జోసెఫిన్‌తో ఉన్న రిలేష‌న్‌పై ఫోకస్ చేసిన‌ట్లు ట్రైల‌ర్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. ఇక జోసెఫైన్ పాత్రను వెనెసా కిర్బీ పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాను న‌వంబ‌ర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

JOAQUIN PHOENIX – RIDLEY SCOTT: ‘NAPOLEON’ TRAILER IS HERE… 24 NOV RELEASE… From acclaimed director #RidleyScott… #AcademyAward winner #JoaquinPhoenix as #Napoleon.

Trailer 🔗: https://t.co/FOr8LvlxoX

Sony Pictures Entertainment India releases #Napoleon in #English and… pic.twitter.com/s9Op5IuPrc

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 19, 2023