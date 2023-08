August 3, 2023 / 05:12 PM IST

Thalaivar 170 | సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) ప్రస్తుతం నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో జైలర్‌ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. తలైవా ‌169వ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 10న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే రజినీకాంత్‌ మరోవైపు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్షన్‌లో తలైవా 170 (Thalaivar 170) కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ వచ్చింది.

తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్‌ ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. లేటెస్ట్‌ టాక్ ప్రకారం తలైవా 170లో స్పెషల్‌ రోల్‌ కోసం మేకర్స్‌ న్యాచురల్ స్టార్ నానిని సంప్రదించారని ఓ వార్త తెరపైకి వచ్చింది. అంతేకాదు ఈ చిత్రంలో నాని పాత్ర ఇందులో 20 నిమిషాలపాటు ఉండనుందట. ఇదే నిజమైతే సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సూపర్ స్టార్‌, మెగాస్టార్‌, న్యాచురల్ స్టార్‌ను ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూడటం ఖాయమైపోయినట్టే. మరి దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ అప్‌డేట్‌ రావడమే తరువాయి అని తెలుస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తలైవా 170 ప్రాజెక్ట్‌ 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. టీజే జ్ఞానవేళ్‌ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ను సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి పాత్రలో చూపించబోతున్నాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. టీజే జ్ఞానవేళ్‌ తెరకెక్కించిన జై భీమ్‌ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ తలైవాతో ఎలాంటి సినిమా చేస్తున్నాడనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

రజినీకాంత్‌ దీంతోపాటు తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. స్టార్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh-kanagaraj)ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు.

