August 26, 2022 / 03:44 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో నాని (nani) న‌టిస్తోన్న తాజా చిత్రం ద‌స‌రా (Dasara). సింగ‌రేణి బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని డెబ్యూ డైరెక్ట‌ర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల (Srikanth Odela) డైరెక్ట్ చేస్తుండ‌గా..స్టార్ హీరోయిన్‌ కీర్తిసురేశ్ (Keerthy Suresh) ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. ఈ మాస్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైనర్ ప్రాజెక్టు నుంచి అదిరిపోయే పోస్ట‌ర్ ను విడుద‌ల చేశారు.

మాసిపోయిన బ‌ట్ట‌లు వేసుకున్న నాని చేతిలో క్వాట‌ర్ సీసా ప‌ట్టుకుని ఓ అరుగుపై కూర్చొని ఉండ‌గా..వెన‌క అల‌నాటి అందాల తార సిల్క్ స్మిత సంప్ర‌దాయ లుక్‌లో ఉన్న ఫొటో ఫ్రేమ్‌ను చూడొచ్చు. ఈ పోస్ట‌ర్‌ను షేర్ చేస్తూ #EtlaitheGatlayeSuskundhaam అనే హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను జోడించారు మేక‌ర్స్. నాని ఈ సినిమాలో సిల్క్ స్మితకు అభిమానిగా క‌నిపించ‌బోతున్నాడా..? లేదంటే..?..స్టోరీలో సిల్క్ స్మిత పాత్ర భాగ‌మ‌య్యిందా..? అనేది తెలియాలంటే మ‌రికొంత కాలం వెయిట్ చేయాల్సిందే.

సింగ‌రేణి ఏరియాలోని బొగ్గు గ‌ని ప్రాంతంలో వ‌చ్చే సాంగ్ షూటింగ్ నుంచి స్టిల్ క‌ట్ చేసి ఇప్ప‌టికే ఓ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. నాని సింగ‌రేణి కార్మికుడిగా మారిపోయి ప‌క్కా మాస్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తూ..సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాడు. ద‌స‌రా 2023 మార్చి 30న విడుద‌ల కానుంది.

ఈ స్టార్ హీరో షేర్ చేసిన పోస్ట‌ర్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్‌, స‌త్య‌న్ సూర్య‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ద‌శలో ఉండ‌గా..దీనిపై అంచ‌నాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

MARCH 30TH WORLDWIDE 🔥#EtlaitheGatlayeSuskundhaam

This one will be remembered for a long time🖤

Telugu – Tamil – Malayalam – Kannada – Hindi #DASARA pic.twitter.com/70PuwsnIhq

— Nani (@NameisNani) August 26, 2022