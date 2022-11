November 29, 2022 / 08:53 PM IST

ఆర్‌ఎక్స్ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya) ప్రస్తుతం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012) సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను నవంబర్ 30న (రేపు)ఉదయం 10:40 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌తో ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఫస్ట్‌ లుక్ లాంఛింగ్‌కు స్టార్ హీరో ముఖ్యఅతిథిగా రాబోతున్నాడు. ఇంతకీ ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో కాదు న్యాచురల్ స్టార్ నాని.

ఈ సినిమా ప్రీ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీతోపాటు అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.ఈ చిత్రానికి క్లాక్స్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సీ యువరాజు సమర్పణలో రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

గోదావరి బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ మూవీలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, అనిథనాథ్‌, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

కార్తికేయ కుడిచేతి వేళ్ల మధ్య సిగరెట్‌ పట్టుకుని.. ఎడమ చేతిపై మ్యూజిక్‌ ప్లేయర్‌ బటన్స్ కనిపిస్తూ.. ‘ఆపడం లేదు.. బిగ్గరగా ప్లే చేద్దాం..’అనే క్యాప్షన్ తో విడుదలైన ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

