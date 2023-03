March 13, 2023 / 08:31 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ కస్టడీ (Custody). తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో వస్తోన్న ఈ మూవీని వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. NC 22గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్‌ టీజ్‌ను మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేశారు. నాగచైతన్య అండర్‌ వాటర్‌ సెల్‌లో నుంచి బయటకు వస్తున్న విజువల్స్ తో కట్ చేసిన టీజర్‌ టీజ్‌ స్టన్నింగ్‌గా ఉంది. టీజర్‌ టీజ్‌తో క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు డైరెక్టర్‌ వెంకట్‌ ప్రభు. ఇప్పటికే విడుదలైన కస్టడీ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

కస్టడీ టీజర్‌ను మార్చి 16న సాయంత్రం 4:51 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. కస్టడీ మే 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కస్టడీలో నాగచైతన్యకు జోడీగా ఉప్పెన ఫేం కృతిశెట్టి నటిస్తోంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శివ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా చైతూ కనిపించబోతున్నాడు.మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కస్టడీ ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

కస్టడీలో అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తుండగా… వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. స్వర మాంత్రికుడు ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా కస్టడీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

నాగచైత‌న్య కస్టడీ టీజర్‌ టీజ్‌..

This is just a tease not the teaser!!

The HUNT will begin on 16th March at 4:51PM! 🔥https://t.co/30TBeWeCp2 #Custody #CustodyOnMay12@chay_akkineni @IamKrithiShetty @thearvindswami @ilaiyaraaja @thisisysr @srinivasaaoffl @realsarathkumar @SS_Screens

— venkat prabhu (@vp_offl) March 13, 2023