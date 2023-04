April 21, 2023 / 08:27 PM IST

Custody | టాలీవుడ్‌ హీరో నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ కస్టడీ (Custody). వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్షన్‌లో తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెరకెక్కుతోంది. NC 22గా వస్తున్న ఈ మూవీ టీజర్‌ టీజ్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి రెండో సాంగ్ టైమ్‌లెస్‌ లవ్‌ (Timeless Love) అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ సాంగ్‌ను ఏప్రిల్‌ 23న లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. సాంగ్‌ లుక్‌ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు.

సెకండ్ సింగిల్ మ్యాజికల్‌గా ఉండబోతుందని తెలియజేస్తూ లాంఛ్ చేసిన లుక్ మ్యూజిక్ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన హెడ్‌ అప్ హై లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ నయా స్టైల్‌లో సాగుతూ ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. కస్టడీలో నాగచైతన్యకు జోడీగా ఉప్పెన ఫేం కృతిశెట్టి నటిస్తోంది. బంగార్రాజు తర్వాత ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ చిత్రంలో నాగచైతన్య శివ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కస్టడీ ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

కస్టడీలో అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్‌ మ్యాస్ట్రో ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా కస్టడీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు. కస్టడీ మే 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Timeless Love సాంగ్‌ లుక్‌..

A truly timeless tune from @ilaiyaraaja & @thisisysr coming your way❤️✨#Custody 2nd Single #TimelessLove will be out on April 23rd💕

✍️ @ramjowrites @madhankarky

🕺 @Sekharmasteroff#CustodyOnMay12@chay_akkineni @vp_offl @IamKrithiShetty @jungleemusicSTH pic.twitter.com/lLfjo5PwcM

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) April 21, 2023

హెడ్‌ అప్ హై లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌..