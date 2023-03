March 13, 2023 / 02:52 PM IST

Oscars 2023 | అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆస్కార్‌ (Oscar) పురస్కారాల్లో అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) చిత్ర యూనిట్‌కు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (Rajamouli), మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ కీరవాణి, రచయిత చంద్రబోస్‌తోపాటు సక్సెస్‌లో భాగమైన ప్రతీ సభ్యుడికి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు మూవీ లవర్స్. నాటు నాటు ప్రపంచ సినీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న అరుదైన సందర్భాన్ని రాంచరణ్‌ తనివితీరా ఆస్వాదిస్తున్నాడు.

ఆస్కార్ పురస్కారం అందుకోవడంలో సహకరించిన ప్రతీ ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఒక్కటే సరిపోదనిపిస్తోంది. నేనింకా కలలోనే ఉన్నాననిపిస్తోంది. వెలకట్టలేని మద్దతు, ప్రేమ అందించిన ప్రతీ ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. నాటు నాటు సాంగ్ కేవలం పాట మాత్రమే కాదు.. ఇది గ్లోబల్‌ ఎమోషన్ అని రాంచరణ్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. ‘ మేం గెలిచాం..ఓ ఇండియన్ సినిమాగా గెలిచాం.. ఓ దేశంగా గెలిచాం..ఆస్కార్ అవార్డ్ ఇంటికి వస్తోందని’ ట్వీట్ చేస్తూ.. సుదీర్ఘ సందేశాన్ని రాసుకొచ్చాడు రాంచరణ్‌. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

నాటు నాటు సాంగ్‌ ఆస్కార్‌ అవార్డు గెలుపొందిన సందర్భంగా జక్కన , కీరవాణి, చంద్రబోస్‌ అండ్‌ టీంపై ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీతోపాటు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, పవన్‌ కల్యాణ్‌, పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రశంసల జల్లు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే.

ఆస్కార్‌పై రాంచరణ్‌ సందేశం ఇలా..

We have won!!

We have won as Indian Cinema!!

We won as a country!!

The Oscar Award is coming home!@ssrajamouli @mmkeeravaani @tarak9999 @boselyricist @DOPSenthilKumar @Rahulsipligunj @kaalabhairava7 #PremRakshith @ssk1122 pic.twitter.com/x8ZYtpOTDN

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 13, 2023