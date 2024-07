Jailer 2 | రజినీకాంత్‌ జైలర్‌ 2లో నా క్యారెక్టర్‌ చాలా స్పెషల్‌.. యోగి బాబు కామెంట్స్‌ వైరల్

July 30, 2024 / 12:46 PM IST

Jailer 2 | కోలమావు కోకిల, డాక్టర్‌, బీస్ట్‌, జైలర్ సినిమాలతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కోలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ నెల్సన్‌ దిలీప్‌కుమార్ (Nelson Dilipkumar). వీటిలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌తో తెరకెక్కించిన జైలర్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడంతోపాటు నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. జైలర్‌ 2 (Jailer 2) కోసం వెయిటింగ్ అంటూ నెట్టింట ప్రశ్నలతో హోరెత్తిస్తున్న మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులకు యోగిబాబు గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పాడు.

తాను జైలర్‌ 2లో కూడా మరోసారి కనిపిస్తానని చెప్పాడు యోగిబాబు. నెల్సన్‌ దిలీప్‌ కుమార్‌ జైలర్‌ 2లో నా పాత్రను ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయేలా స్క్రిప్ట్‌ను సిద్దం చేస్తున్నాడన్నాడు. అంతేకాదు ఫస్ట్‌ పార్టులో కనిపించిన మిర్నా మీనన్‌ సీక్వెల్‌లో కూడా నటిస్తున్నట్టు హింట్ ఇచ్చేసింది. ఈ రెండు అప్‌డేట్స్‌తో తలైవా నుంచి మరో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ రెడీ అవుతుందని కన్ఫామ్‌ అవడంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి.

గతేడాది ఆగస్టు 09న రిలీజైన జైలర్‌ సుమారు 200 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది. గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.600 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. జైలర్‌లో తమన్నా, సునీల్‌, రమ్యకృష్ణ, వసంత్‌ రవి, వీటీవీ గణేశ్‌తోపాటు ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

YogiBabu confirms his presence in #Jailer2 🔥

“Nelson is writing up something special for my character in Jailer2″🌟

Superstar #Rajinikanth | #Nelson | #Anirudhpic.twitter.com/fLwq81OeYH

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 29, 2024