May 16, 2023 / 03:47 PM IST

Anushka Sharma | దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై (Mumbai)లో ట్రాఫిక్‌ (Traffic) కష్టాలను అధిగమించేందుకు సాధారణ ప్రజలే కాదు సెలబ్రిటీలు కూడా ఇప్పుడు కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. త్వరగా గమ్య స్థానాలకు చేరుకునేందుకు ఎక్కువగా మెట్రో (Metro)ను అనుసరిస్తున్నారు. కొందరు బాలీవుడ్‌ నటులు కూడా మెట్రో ప్రయాణం చేశారు. కాగా, రెండు రోజుల క్రితం బాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ (Amitabh Bachchan) షూటింగ్‌ (Shooting Location) కు వెళ్తూ ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఓ బైకర్‌ను లిఫ్ట్‌ అడిగి ఇన్‌టైమ్‌కు లొకేషన్‌కు చేరుకున్నారు. అనంతరం నటి అనుష్కశర్మ (Anushka Sharma) కూడా ట్రాఫిక్‌ రద్దీ కారణంగా తన బాడీగార్డ్‌తో కలిసి బైక్‌పై లొకేషన్‌కు వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అయ్యాయి.

ఇంత వరకూ బాగనే ఉన్నా.. బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వారు హెల్మెట్‌ (Helmet) ధరించలేదు. ప్రయాణ సమయంలో బైక్‌ నడిపే వారే కాకుండా వెనుక కూర్చున్న వారు కూడా తప్పనిసరిగా హెల్మెట్‌ ధరించాలన్న నిబంధనను అక్కడి పోలీసులు అమలు చేస్తున్నారు. దీంతో నెటిజన్లు వారిద్దరి ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ.. ‘హెల్మెట్‌ ఎక్కడ..?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరికొంతమంది అయితే.. ‘అందరికీ ఒకటే ట్రాఫిక్‌ రూల్స్‌ వర్తిస్తాయి.. పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఈ ఫొటోలను ముంబై ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు ట్యాగ్‌ చేసి ‘చర్యలు తీసుకోవాలి’ అని కోరుతున్నారు. నెటిజన్ల పోస్టులకు పోలీసులు కూడా స్పందించారు. ‘తదుపరి చర్యల కోసం ఖచ్చితమైన లొకేషన్‌ వివరాలను అందజేయండి’ అంటూ నెటిజన్లను కోరారు.

We request you to provide exact location details for further action.

