Miss Shetty Mr Polishetty Movie | మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి మళ్లీ పోస్ట్‌ పోన్‌..!

July 29, 2023 / 01:40 PM IST

Naveen Polisetty | నవీన్‌ పొలిశెట్టిని స్క్రీన్‌పై చూసి రెండేళ్లయ్యింది. జాతిరత్నాలు వంటి అరి వీర భయంకర హిట్ తర్వాత నవీన్‌ మరో సినిమా చేయలేదు. ఈ మధ్య కాలంలో పెద్ద హీరోలే రెండేళ్లు స్క్రీన్‌పై కనబడక పోతే వాళ్ల సినిమాలు వస్తున్న సంగతే మర్చిపొతుంటారు. అలాంటిది అప్‌ కమింగ్‌ హీరో నవీన్‌ లాంటి వారు ఏటా ఓ సినిమాలో కనిపిస్తేనే వాళ్ళ సినిమాలు అంతో ఇంతో క్రేజ్‌ ఉంటుంది. నవీన్‌ దురదృష్టం ఎలా ఉందంటే.. జాతి రత్నాలు టైమ్‌లోనే రెండు సినిమాలను పట్టాలెక్కించాడు. అవి రెండూ ఇప్పటివరకు పూర్తి కాలేకపోవడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా యూవీ వంటి పెద్ద బ్యానర్‌లో చేస్తున్న మిస్ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమా పరిస్థితి ఇంక మరీ దారుణం.

ఇప్పటికే షూటింగ్‌ కంప్లీట్‌ అయిపోయింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల విడుదలకు ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఈ సినిమా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే.. సినిమాలను పిచ్చ పిచ్చగా చూసేవాళ్లు సైతం ఇలాంటి ఓ సినిమా ఉందన్న విషయమే టీజర్‌ వచ్చేంత వరకు మర్చిపోయారు. టీజర్‌ సైతం ఆహో ఓహో అనే రేంజ్‌లో కూడా లేదు. ఇక ఇన్నీ అడ్డంకుల మధ్య మరోసారి ఈ సినిమాను పోస్ట్‌ పోన్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ తాజాగా ప్రకటించారు. ముందుగా ఈ సినిమాను ఆగస్టు 4న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించగా.. మరోసారి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఓ నోట్‌ను పోస్ట్‌ చేశారు.

మహేష్‌బాబు పి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో అనుష్క మీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. నవీన్‌ స్టాండప్‌ కమెడియన్‌ పాత్రలో కనిపించగా.. అనుష్క చెఫ్‌గా కనిపించనుంది.

We apologize from the bottom of our hearts for this unforeseen delays.

We will soon be serving #MissShettyMrPolishetty, a comedic feast, with a side of laughter…

Stay tuned for the New release date and trailer… pic.twitter.com/LpMbdrVTsm

— UV Creations (@UV_Creations) July 29, 2023