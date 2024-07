July 22, 2024 / 03:50 PM IST

Mr Bachchan Movie | మాస్ మ‌హరాజా రవితేజ, దర్శకుడు హరీశ్‌ శంకర్‌ కాంబోలో వస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’(Mr Bachchan). మిర‌ప‌కాయ్ సినిమా త‌ర్వాత రవితేజ, హరీశ్‌ శంకర్‌ కాంబోలో ఈ సినిమా వ‌స్తుండ‌డంతో మూవీపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. రవితేజ ఈ చిత్రంలో అమితాబ్‌బచ్చన్‌ అభిమానిగా కనిపించ‌నున్నాడు. ఈ సినిమాను ఇండిపెండెన్స్ కానుకగా ఆగ‌ష్టు 15న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది. అయితే ఈ సినిమాపై ఓ నెటిజ‌న్ ఇది రీమేక్ అంటూ కామెంట్ చేయ‌గా.. సాలిడ్ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు హరీశ్‌ శంకర్‌.

ఎక్స్ వేదిక‌గా ఒక నెటిజ‌న్ హరీశ్ శంక‌ర్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ.. సర్ నాదోక రిక్వెస్ట్. ఇదే మీ లాస్ట్‌ రీమేక్‌ కావాలని ఆశిస్తున్నా. మీలో మంచి రైట‌ర్ ఉన్నాడు. సొంత కథలతో మీరు మ్యాజిక్‌ చేయగలరు. ‘మిరపకాయ్‌’, ‘షాక్‌’లాంటి సినిమాలు ఇంకా నా మ‌దిలో ఉన్నాయి. ర‌వితేజ మిస్టర్‌ బచ్చన్‌కు ఆల్‌ ది బెస్ట్ స‌ర్ అంటూ నెటిజ‌న్ రాసుకోచ్చాడు. దీనికి హ‌రీశ్ శంక‌ర్ రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. ఈ సినిమా చూశాక నువ్వు రీమేక్‌ అని ఫీలైతే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం బ్ర‌ద‌ర్. నేను సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్లీ డైరెక్టర్‌ని. మీరు నాతో ఎప్పుడైనా మాట్లాడ‌వ‌చ్చు అని తెలిపాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ ఎక్స్‌లో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Idhi choosi nuvvu remake ani feel aithe appudu maatlaadukundhaam bro 😍 am the most social media friendly director… so u can communicate any time https://t.co/rRuIutwD0x

— Harish Shankar .S (@harish2you) July 21, 2024