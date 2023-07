July 25, 2023 / 08:33 PM IST

Mohanlal | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఆరు పదుల వయస్సు దాటినా.. ఆ ఛాయలేమి కనిపించకుండా మెయింటైన్‌ చేస్తున్న యాక్టర్‌ ఎవరైనా ఉన్నారా..? అంటే ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా చెప్పే పేరు మోహన్‌లాల్ (Mohanlal)‌. దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూ.. మలయాళం, తెలుగుతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడీ మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌. 63 ఏండ్ల వయస్సులో కుర్రహీరోలకు గట్టిపోటీనిస్తూ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాడు.

ప్రస్తుతం చేతినిండా సినిమాలతో తీరిక లేకుండా ఉన్న ఈ స్టార్ యాక్టర్‌ జిమ్‌లో వర్కవుట్స్‌ చేస్తున్నాడు.

వయస్సుతో పనేంటి.. స్టామినా ఉంటే చాలు అన్నట్టుగా యంగ్ యాక్టర్లు చేసే రిస్కీ కసరత్తులను ట్రైనర్‌ పర్యవేక్షణలో చేస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ కోట్లాది ఫ్యాన్ బేస్‌ను సంపాదించుకున్న మోహన్‌ లాల్‌ వరుస సినిమా షూటింగ్స్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం రజినీకాంత్ టైటిల్‌ రోల్‌ లో నటిస్తోన్న జైలర్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు మోహన్‌లాల్‌.

మోహన్‌ లాల్‌ తెలుగు, మలయాళ బైలింగ్యువల్‌ చిత్రంగా వస్తోన్న వృషభ (VRUSHABHA)లో లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇందులో టాలీవుడ్ యంగ్ యాక్టర్‌ రోషన్‌ మేక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన మూవీ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు Ram: Part 1 లో నటిస్తుండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు మరో రెండు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

మోహన్‌లాల్‌ జిమ్‌ వర్కవుట్స్‌..

A 63 year old man is getting READY for upcomings.. 👏🔥#Mohanlalpic.twitter.com/58SbINIjRq

— AB George (@AbGeorge_) July 25, 2023