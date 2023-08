Chandramukhi 2 | చంద్రముఖి 2 నుంచి ఎంఎం కీరవాణి సర్‌ప్రైజింగ్ న్యూస్‌

Chandramukhi 2 | రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). కాగా లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం కీరవాణి (MM Keeravaani) ఆసక్తికర వార్త చెప్పి సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వారిలో మరింత జోష్‌ నింపారు.

August 17, 2023 / 02:39 PM IST

Chandramukhi 2 | కొరియోగ్రాఫర్‌ కమ్‌ యాక్టర్ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). పీ వాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ క్వీన్‌ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రానికి లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం కీరవాణి (MM Keeravaani)సంగీతంతోపాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్ అందిస్తున్నారని తెలిసిందే. తాజాగా కీరవాణి ఆసక్తికర వార్త చెప్పి సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వారిలో మరింత జోష్‌ నింపారు.

ఈ సినిమా కోసం కీరవాణి 10 పాటను కంపోజ్ చేశారట. బుధవారం చివరి వర్కింగ్‌ డే కావడంతో ఈ విషయాన్ని అందరితో పంచుకున్నారు. చంద్రముఖి 2 కోసం చివరి వర్కింగ్ డే. పీ వాసు సార్‌, లారెన్స్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్‌తో మెమొరబుల్ జర్నీ. మిగిలిన 9 పాటల విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని ట్వీట్ చేశారు కీరవాణి. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన స్వాగతాంజలి పాట నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తోంది.

చంద్రముఖి 2 నుంచి ఇప్పటికే కంగనా రనౌత్‌, రాఘవాలారెన్స్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు షేర్ చేయగా.. నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సెప్టెంబర్ 15న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. సుబాస్కరన్ సమర్పణలో లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తున్న చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

Last working day for Chandramukhi 2. It has been a memorable journey with

P Vasu Sir , @offl_Lawrence and @LycaProductions. Looking forward to releasing the remaining 9 songs ! — mmkeeravaani (@mmkeeravaani) August 16, 2023

