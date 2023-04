Meter | మీటర్ టైటిల్‌ సాంగ్ అదుర్స్‌.. ప్రమోషన్స్ లో కిరణ్‌ అబ్బవరం టీం ఫుల్ బిజీ

April 4, 2023 / 09:11 PM IST

టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. రమేశ్‌ కడూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న మీటర్‌ (Meter) ఏప్రిల్‌ 7న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కిరణ్‌ అబ్బవరం టీం ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇవాళ జనగాం డీసీపీ పీ సీతారాం మీటర్ టైటిల్‌ సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు. ఈ సాంగ్ పవర్‌ ఫుల్‌గా సాగుతూ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నట్టు విజువల్స్‌ చూస్తే అర్థమవుతుంది.

మీటర్‌ ప్రమోషన్స్‌ కోసం అతుల్య రవి (Athulyaa Ravi) అండ్ కిరణ్‌ అబ్బవరం టీం ఇవాళ కర్నూలులోని కేవీ సుబ్బారెడ్డి కాలేజ్‌ను సందర్శించింది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు హీరోహీరోయిన్లతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. సాంగ్‌ లాంఛ్‌, కర్నూలు కాలేజీలో మీటర్‌ టీం సందడికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మీటర్ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మీటర్‌ చిత్రానికి సాయి కార్తీక్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మీటర్‌ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ బేబీ జారిపోమాకే, ఛమ్మక్‌ఛమ్మక్ పోరి సాంగ్స్‌ తోపాటు టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కిరణ్‌ అబ్బవరం మరోవైపు రూల్స్ రంజన్‌తోపాటు KA9 ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

మీటర్ టైటిల్‌ సాంగ్..

మీటర్ ప్రమోషన్స్..

It is #Meter fever all over 🔥

Sensational reception for the team at K.V.Subba Reddy College, Kurnool 💥

All set for a grand release on April 7th 💥@Kiran_Abbavaram @AthulyaOfficial #RameshKaduri #SaiKartheek #VenkatCDilip #JV @ClapEntrtmnt @SonyMusicSouth pic.twitter.com/zJLHbn6WHQ

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 4, 2023