April 4, 2023 / 03:19 PM IST

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం ‘కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్‌’ (Kisi ka Bhai Kisi Ki Jaan). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్‌, టీజర్‌తోపాటు బతుకమ్మ సాంగ్ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ చిత్రం నుంచి Yentamma వీడియో సాంగ్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పాయల్ దేవ్‌ కంపోజ్‌ చేసిన ఈ పాటను షబ్బీర్ అహ్మద్‌ రాశారు.

తాజా సాంగ్‌ ఈ రోజు వేడుకగా ఉంటుంది.. ఉంటుంది.. నాచేంగే అప్నే ఉఠా కర్కే లుంగీ.. అంటూ తెలుగు, హిందీ లిరిక్స్‌తో కలిసి సాగుతుండటం విశేషం. ఈ సాంగ్‌లో గ్లోబల్ స్టార్ రాంచరణ్‌ కూడా సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చి తన డ్యాన్స్ తో మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో వెంకటేశ్‌, రాంచరణ్‌, సల్మాన్‌ఖాన్‌, పూజా హెగ్డే అండ్ టీం చేస్తున్న మాస్ స్టైలిష్ లుంగీ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

ఫర్హాద్‌ సమ్‌జీ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్‌ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుంది. టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. రాంచరణ్ అతిథి పాత్రలో మెరువనున్నాడు. ఈ మూవీలో జగపతి బాబు, భాగ్యశ్రీ, భూమికా చావ్లా, మాళవికా శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కిసీ కా ఈ చిత్రాన్ని ముంబై, హైదరాబాద్‌, లడఖ్‌ లొకేషన్లలో షూట్ చేశారు. సల్లూభాయ్‌ హోంబ్యానర్‌ సల్మాన్ ఖాన్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌లో ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 21న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Yentamma వీడియో సాంగ్‌..

One of my most precious on screen moments.

Love you Bhai ❤️

Dancing with these absolute legends… #Yentamma song out now.https://t.co/9gSJhidu0y@BeingSalmanKhan @hegdepooja @VenkyMama @farhad_samji @VishalDadlani @iPayalDev @raftaarmusic @Musicshabbir @AlwaysJani pic.twitter.com/raRa2zl8Zy

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) April 4, 2023