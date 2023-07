July 24, 2023 / 11:21 AM IST

హైదరాబాద్‌: మంత్రి కేటీఆర్‌కు (Minister KTR) మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Megastar Chiranjeevi) పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు (Birthday wishes) తెలిపారు. స్ఫూర్తినిచ్చే మీ కలలు నిజమవ్వాలని, మీ ప్రయాణంలో మీరు వేసే ప్రతి అడుగుకు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘మై డియర్ తారక్.. మీరు డైనమిక్ లీడర్. తామంతా ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించే నిజమైన స్నేహితులు. మీరు ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి. అలాగే స్ఫూర్తినిచ్చే మీ కలలు నిజమవ్వాలి. మీ ప్రయాణంలో మీరు వేసే ప్రతి అడుగుకు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి.. హ్యాపీ బర్త్ డే.’ అంటూ చిరంజీవి తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

My dear brother Tarak @KTRBRS ,

You are a dynamic leader and a friend we all truly love & admire.

Wishing you joy, and dreams that always inspire. May your journey be blessed, with each stride you make.

HAPPY BIRTHDAY! 💐💐

God bless !

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 24, 2023